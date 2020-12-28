В Киеве с 1 января начнут работать пункты сбора и утилизации новогодних елок. Всего будет 15 локаций.

Деревья переделают в треску на специальном механизме и весной будут использовать для защиты лунок вечнозеленых растений от пересыхания и перегрева.

Площадки для сбора елок обустроены на территориях производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

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Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07.00 до 22.00.

Куда сдать елку в Киеве

просп. Голосеевский, 87-г — Голосеевский район;

ул. Тростянецкая, 58-А — Дарницкий район;

ул. Электротехническая, 26 — Деснянский район;

ул. Освободителей, 6 — Днепровский район;

просп. С. Бандеры, 26-А — Оболонский район;

ул. Железнодорожное шоссе, 61 — Печерский район;

ул. Дмитриевская, 16 — Подольский район;

ул. Бетховена, 8 — Святошенськийй район;

ул. Новополевая, 95-А — Соломенский район;

спуск Герцена, 6 — Шевченковский район;

Бориспольское шоссе, 23 км — Дарницкий район;

просп. Броварской, 2а — Днепровский район;

ул. Радистов, 1-в — Деснянский район;

Никольское лесничество — Дарницкий район;

Броварское лесничество, кв №72 — Дарницкий район.

Прием новогодних елок на переработку в Киеве будет проводиться в шестой раз. В прошлом году в столице приняли более 14 тыс. елок.

До Нового года считанные дни, а люди до сих пор скупают новогодние елки и украшения к ним. Но как правильно выбрать новогоднее дерево? Факты ICTV подготовили материал о том, как не ошибиться в выборе елки.