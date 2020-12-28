Маникюр на Новый год 2021 по знакам зодиака – идеи

Залог хорошего настроения для девушки на праздник – гармоничное сочетание цветов. Платью на Новый год обычно уделяют много внимания, а вот про маникюр часто забывают. Напрасно, ведь руки – важный элемент образа. Смотрите подборку лучшего маникюра на Новый год 2021 в материале Фактов ICTV.

Овен



















Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 5 фотографий

Овны — настоящие экспериментаторы, они любят смелые дизайны. Подойдет маникюр ярких цветов – зеленого, розового, желтого, голубого, синего и золотого.

Телец







Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 2 фотографии

Тельцы любят мягкие дизайны, которые демонстрируют их уязвимость. Цветы и зеленый пастельный цвет позволят им ощутить весь уют зимних праздников.

Близнецы







Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 2 фотографии

В маникюре Близнецы любят броские элементы. Любимые оттенки – зеленый, неоновый желтый и пепельный.

Рак























Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 6 фотографий

Лучше всего подходят серебряный и серый цвета. Дополнить маникюр можно блестящими узорами, градиентными переливами и стразами.

Лев











Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 3 фотографии

Гордые и свободолюбивые Львы любят быть в центре внимания. Эту черту отлично подчеркнет черно-белый маникюр с изображением милых котов.

Дева















Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 4 фотографии

Девы не любят привлекать к себе внимание, но лучшего маникюра, чем у них, не бывает. Им отлично подходит нестандартный френч с холодными оттенками синего, фиолетового или золотого цветов.

Весы











Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 3 фотографии

Утонченные Весы любят маникюр черного цвета с серыми узорами, украшенными блестками.

Скорпион











Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 3 фотографии

Девушки-Скорпионы любят шик. Им по душе маникюр серебряных оттенков с небольшими стразами.

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Стрелец



























Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 7 фотографий

В маникюре подходят гармоничные розовый, голубой и белые тона, а для самых стильных представительниц знака лучшим выбором станет маникюр с изображением цветков сакуры или мака.

Козерог















Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 4 фотографии

Спокойные Козероги скрывают страсти, которые бушуют у них в душе. Идеальный маникюр — однотонный фиолетовый. Для эксперимента можно попробовать градиент из нежно-розового, пурпурного и черного цветов.

Водолей



















Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 5 фотографий

Девушка-Водолей — творческая и сильная, поэтому яркие дизайны ее привлекают. Оливковый зеленый, неоновый желтый, золотой и розовый цвета — лучший выбор.

Рыбы







Маникюр по знакам зодиака на Новый год 2021 – интересные идеи / 2 фотографии

Рыбы – глубокие и нежные натуры. Голубые, серые, фиолетовые или синие — их любимые оттенки.