Маникюр на Новый год 2021 по знакам зодиака – идеи

Залог хорошего настроения для девушки на праздник – гармоничное сочетание цветов. Платью на Новый год обычно уделяют много внимания, а вот про маникюр часто забывают. Напрасно, ведь руки – важный элемент образа. Смотрите подборку лучшего маникюра на Новый год 2021 в материале Фактов ICTV.
Овен
Овны — настоящие экспериментаторы, они любят смелые дизайны. Подойдет маникюр ярких цветов – зеленого, розового, желтого, голубого, синего и золотого.
Телец
Тельцы любят мягкие дизайны, которые демонстрируют их уязвимость. Цветы и зеленый пастельный цвет позволят им ощутить весь уют зимних праздников.
Близнецы
В маникюре Близнецы любят броские элементы. Любимые оттенки – зеленый, неоновый желтый и пепельный.
Рак
Лучше всего подходят серебряный и серый цвета. Дополнить маникюр можно блестящими узорами, градиентными переливами и стразами.
Лев
Гордые и свободолюбивые Львы любят быть в центре внимания. Эту черту отлично подчеркнет черно-белый маникюр с изображением милых котов.
Дева
Девы не любят привлекать к себе внимание, но лучшего маникюра, чем у них, не бывает. Им отлично подходит нестандартный френч с холодными оттенками синего, фиолетового или золотого цветов.
Весы
Утонченные Весы любят маникюр черного цвета с серыми узорами, украшенными блестками.
Скорпион
Девушки-Скорпионы любят шик. Им по душе маникюр серебряных оттенков с небольшими стразами.
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Стрелец
В маникюре подходят гармоничные розовый, голубой и белые тона, а для самых стильных представительниц знака лучшим выбором станет маникюр с изображением цветков сакуры или мака.
Козерог
Спокойные Козероги скрывают страсти, которые бушуют у них в душе. Идеальный маникюр — однотонный фиолетовый. Для эксперимента можно попробовать градиент из нежно-розового, пурпурного и черного цветов.
Водолей
Девушка-Водолей — творческая и сильная, поэтому яркие дизайны ее привлекают. Оливковый зеленый, неоновый желтый, золотой и розовый цвета — лучший выбор.
Рыбы
Рыбы – глубокие и нежные натуры. Голубые, серые, фиолетовые или синие — их любимые оттенки.