28 декабря — 362 день года, 363 — в високосном году. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.

28 декабря — какой сегодня праздник

На эту дату выпадает Международный день кино — праздник всех кинематографистов, людей, которые принимают участие в создании фильмов и сериалов, а также любителей этого вида искусства. Дата связана с выдающимся событием: в этот день 1895 года в Париже братья Люмьер устроили первый показ фильма.

По православному календарю, в понедельник чтят память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на Кольском полуострове и прославился тем, что при жизни активно проповедовал и основал монастырь Святой Троицы.

Именины 28 декабря

День ангела в этот день отмечают Александр, Василий, Степан, Трифон.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Приметы на 28 декабря

пение птиц утром — к морозу;

северный ветер — к холодам;

какая погода в этот день, таким будет и март.

Что нельзя делать 28 декабря

этот день стоит посвятить подведению итогов за год, не стоит ничего планировать и начинать новые дела;

нежелательно делать значительные покупки — недвижимость, транспорт, бытовая техника, мебель, лучше перенести это на начало января.

Календарь церковных праздников на январь

В январе украинцев ждет ряд больших церковных праздников.

Самый значимый из них — Рождество Христово 7 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.