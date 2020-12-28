28 декабря — 362 день года, 363 — в високосном году. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.
28 декабря — какой сегодня праздник
На эту дату выпадает Международный день кино — праздник всех кинематографистов, людей, которые принимают участие в создании фильмов и сериалов, а также любителей этого вида искусства. Дата связана с выдающимся событием: в этот день 1895 года в Париже братья Люмьер устроили первый показ фильма.
По православному календарю, в понедельник чтят память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на Кольском полуострове и прославился тем, что при жизни активно проповедовал и основал монастырь Святой Троицы.
Именины 28 декабря
День ангела в этот день отмечают Александр, Василий, Степан, Трифон.
Читайте: Календарь праздников на январь 2021
Приметы на 28 декабря
- пение птиц утром — к морозу;
- северный ветер — к холодам;
- какая погода в этот день, таким будет и март.
Что нельзя делать 28 декабря
- этот день стоит посвятить подведению итогов за год, не стоит ничего планировать и начинать новые дела;
- нежелательно делать значительные покупки — недвижимость, транспорт, бытовая техника, мебель, лучше перенести это на начало января.
Календарь церковных праздников на январь
В январе украинцев ждет ряд больших церковных праздников.
Самый значимый из них — Рождество Христово 7 числа.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.