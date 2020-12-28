Простые рецепты на Новый год 2021 – что приготовить

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Факты / Lifestyle
Анна Пантьо |

Простые рецепты на Новый год 2021: салаты, закуски и горячие блюда

До Нового года остались считаные дни. Каждый из нас ждет от него хороших перемен и исполнения желаний. 2021-й пройдет под знаком белого металлического Быка. По прогнозам астрологов, это животное предвещает стабильность, процветание и успех в делах.

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Сегодня Факты ICTV подготовили рецепты блюд, которые украсят ваш стол на Новый год. Смотрите в нашем материале закуски, салаты, горячее и десерты, которые удивят родных и гостей вашего дома.

Шарики из печени трески

  • 1 банка печени трески;
  • 2 запеченных картофелины;
  • 2 яйца;
  • 50 г натертого твердого сыра;
  • 1–2 репчатых лука;
  • зелень петрушки;
  • 3 столовые ложки кунжута.

Все ингредиенты измельчить вилкой и смешать. Сформировать шарики, обвалять их в кунжуте и перед подачей украсить зеленью. Этот простой рецепт можно усовершенствовать на ваш вкус – добавить болгарский перец, маринованные грибы и т. д.

Фаршированные перцы

  • 3 перца капи;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • тимьян.

Для начинки:

  • 2 столовые ложки сливочного сыра;
  • 2 столовые ложки консервированного тунца;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • соль;
  • орегано или кинза.

Перцы смазать маслом, посыпать тимьяном и запечь в духовке. Затем остудить, снять шкурку и удалить семена. Нафаршировать начинкой.

Рецепт салата оливье на Новый год

Вкусный и всеми любимый салат оливье обязательно должен присутствовать на новогоднем столе. В этом году попробуйте приготовить его по-новому.

  • 2 куриных филе (запеченных в духовке или отваренных) или 2 баночки мяса криля;
  • 3 свежих огурца;
  • 4 запеченных в духовке картофелины;
  • 6–7 вареных яиц;
  • зеленый лук;
  • 1 банка зеленого горошка;
  • сметана для заправки (или смесь сметаны и майонеза).

Порежьте все ингредиенты небольшими кубиками. Заправьте перед подачей на стол.

Простые рецепты на Новый год 2021 – что приготовить

Вкусный и легкий салат с креветками и авокадо

  • 1 авокадо;
  • 0,5 шт. грейпфрута;
  • 300–400 г креветок;
  • 30 г сливочного масла;
  • салат айсберг;
  • 1 столовая ложка каперсов;
  • 1 столовая ложка французской горчицы;
  • сок половины лимона;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла;
  • 2 зубка чеснока;
  • соль, перец по вкусу.

Обжарьте креветки на сливочном масле с добавлением чеснока в течение 1–2 минут. Добавьте к морепродукту авокадо, салат айсберг и мякоть грейпфрута. Заправьте салат смесью оливкового масла, лимонного сока, меда, горчицы.

Курица в арахисовой пасте

  • 1 кг куриных бедер;
  • 120 г очищенного арахиса;
  • 120 мл воды;
  • корень имбиря;
  • 500 г стручковой фасоли;
  • сок одного лимона;
  • 35 г сливочного масла;
  • соль, перец по вкусу.

Курицу натрите имбирем, солью и перцем. Оставьте мариноваться. Затем обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. В отдельной емкости сделайте арахисовую пасту из арахиса и воды. Курицу выложите в форму для запекания, смажьте арахисовой пастой и запекайте в духовке 20–30 минут. Блюдо подавайте к столу горячим.

Апельсиновый кекс

Апельсиновый кекс – это традиционный десерт на Новый год. Вкусный рецепт этого блюда покорит ваших гостей.

  • 90 г сливочного масла жирностью 82,5%;
  • 105 г тростникового сахара;
  • цедра апельсина;
  • 30 г фисташковой муки;
  • 120 г пшеничной муки;
  • 5 г разрыхлителя;
  • 1 яйцо (75 г);
  • 30 г сока апельсина;
  • 40 г ликера Куантро;
  • 180 г цукатов апельсина;
  • 40 г очищенного миндаля.

В емкости смешайте до однородного состояния масло, сахар и цедру апельсина. Добавьте два вида муки и разрыхлитель, перемешайте. Затем добавьте цукаты и рубленый очищенный миндаль. В последнюю очередь добавьте яйца, сок апельсина и ликер Куантро. Тесто отправьте на сутки в холодильник.

Через 24 часа достаньте смесь и с помощью кондитерского мешка выложите его в форму, предварительно смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой. Указанное количество ингредиентов рассчитано на стандартную форму 11×7×21 см.

Выпекайте кекс 30–45 минут при температуре 170 градусов. Готовый кекс можете пропитать апельсиновым сиропом и украсить цукатами.

Простые рецепты на Новый год 2021 – что приготовить

Какие еще оригинальные и вкусные блюда можно приготовить на Новый год – смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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