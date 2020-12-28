Известный тревел-блогер Антон Птушкин дал интервью российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю, в котором рассказал, как потерял дом в Луганске из-за войны и как вынужден был перевезти семью в Киев.

Птушкин признался, что для него чувство дома — это определенная боль, какая-то потерянная вещь. Когда начались обстрелы, он понял, что семью нужно было забирать.

— Ты звонишь маме и слышишь, как она плачет в трубку, говорит, как ей страшно, а ты ничем не можешь помочь, кроме фразы Давайте выезжать, что мы и сделали. Это был очень нервный период, о котором не хочется вспоминать.

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Птушкин рассказал, что выезжали его мама и дедушка на поезде, потому что других вариантов тогда не было.

— Я точно помню момент, когда встретил их на вокзале в Киеве и увидел, как люди могут состариться на несколько лет за несколько месяцев. Позже, когда со стола падала обычная ложка, мама вздрагивала. Это был посттравматический шок.

Также Антон Птушкин рассказал, как отреагировал на то, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного журналиста.

Он отметил, что для него эта ситуация — определенный оксюморон, и признался, что совсем не ожидал награды, хотя ему очень приятно.

Накануне Юрий Дудь взял интервью у популярной российской певицы Монеточкы. Она показала своего парня и дом, рассказала, на что тратит деньги, а также напела новую песню о Путине.

Фото: ptuxerman