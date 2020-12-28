Салаты на Новый год: простые и вкусные рецепты

Новый год – пора, когда хочется порадовать родных и друзей вкусной едой. Факты ICTV подготовили интересные рецепты новогодних салатов, которые станут украшением праздничного стола.
Вкусные салаты на Новый год
Оливье
- 0,7 кг куриного филе (запеченного или вареного);
- 6-7 яиц;
- 4 картофелины (запеченных или вареных в мундире);
- 4 соленых огурца;
- 1 банка зеленого горошка;
- майонез для заправки.
Оливье – один из главных символов Нового года. Этот рецепт с натуральным мясом намного полезнее, чем традиционный салат с колбасой. Чтобы блюдо получилось вкусным, все ингредиенты нарежьте мелкими кубиками и заправьте качественным майонезом жирностью 67%. По желанию можно добавить вареную морковь.
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Гранатовый браслет
- 2 вареные свеклы;
- 2 вареных картофелины;
- 1 вареная морковь;
- 700 г вареной или запеченной вырезки телятины;
- 1 репчатый лук;
- 1–2 граната;
- 100 г измельченных грецких орехов;
- майонез.
Поместите кулинарное кольцо на центр плоского блюда и начните собирать салат вокруг этого кольца. Учитывайте, что блюдо может получиться пресным, если мясо или овощи будут недостаточно посолены.
Желательно выложить ингредиенты в такой последовательности: натертый на терке картофель – майонез – мясо – лук – майонез – натертая на терке морковь – натертая на терке свекла – орехи – майонез – зерна граната. Когда выложите все ингредиенты, извлеките кольцо, чтобы по центру получилось аккуратное отверстие.
Легкие салаты на Новый год
Цезарь с крилем
Для салата:
- 150-180 г микс-салата;
- 8 томатов черри;
- 100 г обжаренных лесных орехов;
- 0,5 шт. синего или белого салатного лука;
- 1 куриное филе, обжаренное на гриле;
- 0,5 чайных ложек молотой паприки;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 банка мяса криля;
- 30 г натертого пармезана.
Для соуса:
- 1 яйцо;
- сок половины лимона;
- 30 мл оливкового масла;
- 1 столовая ложка вустерского соуса;
- соль по вкусу.
Это невероятно вкусный салат на Новый год. Для его приготовления выложите в тарелку зелень, томаты, куриную грудку, мясо криля, измельченные орехи, затем залейте соусом.
Чтобы приготовить заправку, отварите яйцо в кипящей воде в течение одной минуты и разбейте его содержимое в миску. Добавьте остальные ингредиенты и заправьте салат. Сверху блюдо посыпьте пармезаном.
Салат с грушей и сыром с плесенью
- 1 пучок рукколы;
- 150 г сыра с голубой плесенью;
- 2 крупные груши;
- 100 г грецких орехов.
Для заправки:
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- сок половины лимона;
- 1 чайная ложка меда;
- соль, перец – по вкусу.
Это салат на Новый год для настоящих гурманов. Выложите на дно неглубокого блюда нарезанную рукколу, затем добавьте нарезанную слайсами грушу, измельченные грецкие орехи и сыр. Полейте салат сверху заправкой.
Недорогие салаты на Новый год
Салат из свеклы с черносливом и фундуком
- 3 вареные свеклы;
- 100 г чернослива;
- 70 г фундука;
- 2 соленых огурца;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Свеклу для этого салата нужно сварить и натереть на крупной терке, фундук – слегка обжарить и порубить ножом, а чернослив – порезать мелкой соломкой. Останется перемешать все ингредиенты, добавить соль, перец и растительное масло. Отдавайте предпочтение оливковому – оно ароматнее и полезнее.
Салат из печени и грибов
- 200 г говяжьей печени;
- 2 соленых огурца;
- 50 г грибов;
- 50 г грецких орехов;
- зелень петрушки;
- майонез;
- соль, перец по вкусу.
Грибы отварить или протушить на сковороде. Печень необходимо вымочить в воде, чтобы ушла кровь, а затем обжарить на сковороде и порезать кубиками. Добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом.
Закуски и салаты на Новый год непременно должны украшать праздничный стол. Интересные и оригинальные идеи бутербродов смотрите в материале Фактов ICTV.