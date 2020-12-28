Подготовка к Новому Году – одно из самых приятных и атмосферных занятий. В 2021 году покровителем станет Металлический бык, который предпочитает домашний уют, пастельные цвета и простоту образа.

Также он обязательно отметит для себя всех, кто незабываемо встретит зимние праздники. Что можно и нельзя делать на Новый год 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что можно и чего нельзя делать на Новый год 2021