Подготовка к Новому Году – одно из самых приятных и атмосферных занятий. В 2021 году покровителем станет Металлический бык, который предпочитает домашний уют, пастельные цвета и простоту образа.
Также он обязательно отметит для себя всех, кто незабываемо встретит зимние праздники. Что можно и нельзя делать на Новый год 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.
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Что можно и чего нельзя делать на Новый год 2021
- Не рекомендуется отмечать Новый год с пустыми карманами, иначе весь год будете бедствовать.
- Не стоит просить, брать и давать в долг с 30 декабря по 20 января.
- За неделю до Нового года не нужно надевать новую одежду. Также лучше не использовать недавно купленные вещи.
- Старайтесь избегать морепродуктов на праздничном столе, особенно ракообразных. Поскольку они умеют пятиться назад, это сулит возврат старых нерешенных вопросов в новом году.
- Не отдавайте обувь на починку, иначе не будет новых покупок в следующем году.
- За неделю до Нового года нельзя пришивать пуговицы — иначе “пришьете” старые проблемы.
- Не нужно делать мелкие покупки, за исключением подарков на зимние праздники, иначе не будет крупных покупок.
- Загадывать желания в новогоднюю следует без частицы “не”. Например, вместо “не болеть” лучше сказать “быть здоровым”.
- Не нужно встречать новогодний праздник исключительно в женском коллективе. Если уже так случилось, то нужно обязательно поздравить родственников или соседей.
- Ни в коем случае нельзя убирать квартиру первого января, в частности выбрасывать мусор, — считается, что таким образом выносится все хорошее.
- Но также не нужно отмечать Новый год в беспорядке — иначе “грязь прицепится” на весь год.
- Нельзя обижать близких, ссориться или кричать друг на друга.
- Также не стоит после захода солнца 31 декабря петь и закалывать на себе булавки.
- Стоит отмечать Новый год в уютной и комфортной обстановке, но ни в коем случае не в одиночестве.
- Нельзя оставлять новогодний стол пустым — всегда должны быть вкусные блюда или десерты.
- Нужно избегать различных травм (порезов или ожогов) пальцев во время приготовления деликатесов.
- Нельзя ломать мебель и бить хрусталь.
- Ни в коем случае не нужно обрезать локоны и ногти в праздничную ночь.
- Обязательно нужно помыть волосы перед новогодней ночью — чтобы встретить покровителя года с “чистой” головой.
- Не следует праздновать Новый год в заношенном наряде.
- Не стоит дарить книги — существует поверье, что таким образом человек отдает свои приобретенные знания и закрывает путь к новым.
- Обязательно перед встречей Нового года нужно провести старый.
- Первым гостем в свое жилище в Новом году нужно пригласить мужчину.
- Нельзя употреблять плохие слова, хамить или материться.
- Нужно вдумчиво загадать желание под бой курантов.
- Не стоит ни под каким предлогом рассказывать даже друзьям или близким о том, что именно загадали.
- Не нужно выкидывать праздничную елку ранее, чем через неделю после новогодней ночи.
- Лучше не тушить свечи и не выбрасывать те, которые не догорели, — считается, что таким образом тушится “огонь” в глазах.
- Нельзя сожалеть о поступках, которые сделали в уходящем году.
- И самое главное – нужно встретить Новый год с улыбкой!