Как не поправиться на праздники — 5 правил

Новогодние праздники — это отдых от повседневных дел и работы, во время которого мы иногда забываем о спорте и позволяем себе съесть неполезную жирную или сладкую пищу.

В этот период не стоит забывать о своей фигуре и употреблять полезную пищу с удовольствием.

Факты ICTV собрали несколько способов, которые помогут не набрать лишние килограммы в праздники.

В первую очередь — белок

Во время праздников лучше начинайте свою трапезу за столом с продуктов, богатых белком. Лучше отдавать предпочтение нежирному запеченному, вареному мясу или рыбе.

Это поможет вам быть более сытыми и излишне не налегать на салаты и другие высококалорийные продукты.

Не забывайте про чай

Хорошим методом поддержания формы на новогодние праздники является употребление зеленого чая. Выпивайте напиток без сахара сразу после еды.

Употребление горячей жидкости после еды предотвращает застой жирных веществ, что в свою очередь ведет к более продуктивному сжиганию калорий. А зеленый чай еще и ускоряет обмен веществ.

Уделите внимание салатам

Если же салаты являются вашим любимым блюдом за праздничным столом, то попробуйте заправить их не традиционным майонезом, а чем-то более легким. Попробуйте заправить салаты оливковым или подсолнечным маслом.

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Также стоит отказаться и от салатов Оливье и с крабовыми палочками, поскольку они считаются самыми тяжелыми для организма.

Питайтесь правильно

Если после новогодних праздников холодильник все еще забит салатами, пирожками и прочими новогодними вкусностями, не стоит начинать свой день с них. Даже если вы проснулись поздно, завтрак должен быть богат на белок и клетчатку.

Таким образом вы сможете избавиться от переедания и сохранить фигуру.

Не сидите на диване

Новогодние праздники — это повод посидеть и расслабиться на диване после застолья, однако фигура вам не скажет за это спасибо.

Сходите покатайтесь на коньках, санках или хотя бы пройдитесь, ведь даже такая разминка поможет не набрать лишние килограммы.

Рецепты салатов, закусок и горячих блюд на Новый год 2021, которые станут украшением стола и сделают встречу года белого металлического Быка по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.