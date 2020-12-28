PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Как удалить аккаунт Instagram

Как удалить аккаунт Instagram

Для многих пользователей соцсетей Instagram стал неотъемлемой частью жизни. Ведь здесь можно поделиться фотографиями, показать каждый свой день, найти знакомых и даже начать собственное прибыльное дело.

Однако часто люди нуждаются в отдыхе от бесконечного потока информации. Факты ICTV позаботились об этом и написали подробную инструкцию о том, как удалить аккаунт Instagram.

Как временно скрыть аккаунт Instagram

Сперва разберемся, как временно деактивировать профиль в Instagram. Эта особенность позволяет скрыть свой аккаунт до тех пор, пока юзер не передумает удалять аккаунт в социальной сети. Процедуру удаления легче будет совершить через браузер компьютера. Войдите в свой профиль и откройте главную страницу веб-сайта.

После кликаем на пункт Редактировать профиль, благодаря которому и будут происходить все манипуляции. После нажатия открывается возможность редактирования Instagram-аккаунта. Прокручиваем вниз на странице веб-сайта, после чего в правом углу кликаем на пункт Временно заблокировать мой аккаунт. После этого высветятся дальнейшие опции.

Instagram

Instagram

Далее необходимо заполнить два пункта, без которых не получится скрыть профиль. Сначала выбираем причину, из-за которой приняли решение скрыть учетную запись. После этого  нужно заново ввести пароль, чтобы социальная сеть была уверена, что действительно именно  пользователь деактивирует аккаунт. Таким образом вы подтверждаете процесс блокировки.

После выбираем пункт Временно заблокировать аккаунт. Высветится уточняющий вопрос, в котором нужно кликнуть на кнопку Да. Большое преимущество этого метода — профиль снова станет активным, когда пользователь войдет в аккаунт из официального приложения. Помимо возможности временно заблокировать аккаунт Instagram есть еще прием, который позволяет удалить аккаунт насовсем.

Instagram

Как удалить аккаунт Instagram навсегда

После удаления учетной записи навсегда потеряются все фотоснимки, видео и прочая информация. Также будут удалены все подписчики, так что для начала лучше все же временно отключить аккаунт. В таком случае вы сможете его восстановить в любой момент. Если вы все же решились удалить страницу навсегда, то разберем, каким способом можно это сделать.

Удалив один аккаунт, нельзя снова зарегистрировать другой с таким же никнеймом. По прямой ссылке можно удалить профиль Instagram. Введите логин и пароль, после чего войдите на свою страницу в соцсети.

Instagram

Аккаунт можно удалить только через браузер компьютера, поскольку социальная сеть ограничила такую возможность. Переходите по ссылке, после чего откроется новая вкладка, где предлагается временно деактивировать аккаунт Instagram вместо того, что полностью удалить.

Однако если вы все же решили удалить учетную запись,  нужно указать причину, из-за которой вы решили уйти из соцсети. Далее следует ввести пароль аккаунта Instagram, чтобы подтвердить действие. Внизу страницы находим кнопку Безвозвратно удалить мой аккаунт и кликаем на нее.

Фото: Dreamstime

Теги:
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка