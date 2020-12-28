Сперва разберемся, как временно деактивировать профиль в Instagram. Эта особенность позволяет скрыть свой аккаунт до тех пор, пока юзер не передумает удалять аккаунт в социальной сети. Процедуру удаления легче будет совершить через браузер компьютера. Войдите в свой профиль и откройте главную страницу веб-сайта.

После кликаем на пункт Редактировать профиль, благодаря которому и будут происходить все манипуляции. После нажатия открывается возможность редактирования Instagram-аккаунта. Прокручиваем вниз на странице веб-сайта, после чего в правом углу кликаем на пункт Временно заблокировать мой аккаунт. После этого высветятся дальнейшие опции.

Далее необходимо заполнить два пункта, без которых не получится скрыть профиль. Сначала выбираем причину, из-за которой приняли решение скрыть учетную запись. После этого нужно заново ввести пароль, чтобы социальная сеть была уверена, что действительно именно пользователь деактивирует аккаунт. Таким образом вы подтверждаете процесс блокировки.

После выбираем пункт Временно заблокировать аккаунт. Высветится уточняющий вопрос, в котором нужно кликнуть на кнопку Да. Большое преимущество этого метода — профиль снова станет активным, когда пользователь войдет в аккаунт из официального приложения. Помимо возможности временно заблокировать аккаунт Instagram есть еще прием, который позволяет удалить аккаунт насовсем.