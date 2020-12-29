День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины отмечается 29 декабря. Это имя в переводе с латинского означает “морская”.

Женщины с именем Марина находятся в перечне христианских мучеников: это Марина Берийська (Македонская) и Марина Антиохийская.

Праздник отмечается в соответствии с церковным календарем в честь Марины Антиохийской. Великомученица через свою веру была казнена в 15-летнем возрасте.

Если у вас есть родственники или подруги, которые носят это имя, тогда стоит отправить им поздравительную открытку. Чтобы было проще сделать это, Факты ICTV сделали эксклюзивные поздравления в открытках ко Дню ангела Марины.

Календарь церковных праздников на январь

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