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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины отмечается 29 декабря. Это имя в переводе с латинского означает “морская”.

Женщины с именем Марина находятся в перечне христианских мучеников: это Марина Берийська (Македонская) и Марина Антиохийская.

Праздник отмечается в соответствии с церковным календарем в честь Марины Антиохийской. Великомученица через свою веру была казнена в 15-летнем возрасте.

Если у вас есть родственники или подруги, которые носят это имя, тогда стоит отправить им поздравительную открытку. Чтобы было проще сделать это, Факты ICTV сделали эксклюзивные поздравления в открытках ко Дню ангела Марины.

День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2020: лучшие открытки с поздравлениями

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Православные верующие будут праздновать Сочельник, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.

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