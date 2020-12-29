Важный праздник 29 декабря у христиан восточного обряда — это день пророка Аггея.

Аггей жил за почти 500 лет до рождения Иисуса и считается десятым малым пророком из двенадцати.

Имя Аггей (Хаггаи) с древнееврейского переводится как торжественный, праздничный.

Именины 29 декабря

День ангела 27 декабря празднуют Аггей, София, Семен, Юрий, Николай, Егор, Анна, Лаврентий, Марк, Иоанн, Вениамин.

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29 декабря: приметы

Погода на Аггея 29 декабря повторится в апреле следующего года.

Снегопад 29 декабря будет означать неурожайный год.

Облака идут против ветра — на снег.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя устраивать громкие празднования и нарушать Ризвяний пост.

Также на Аггея нельзя сквернословить.

Встречи с неприятными людьми лучше отложить на другой день.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Православные верующие будут праздновать Сочельник, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.