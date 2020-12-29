Новый год 2021 в Украине: поздравления в открытках и прозе

31 декабря украинцы будут отмечать Новый год 2021. В этом году праздник приходится на четверг, поэтому граждане Украины будут иметь четыре выходных подряд.

Новый 2021, по восточному календарю, будет годом белого металлического Быка. Он победный покровитель, от которого следует ждать действенных решений.

Грядущий новый год обещает быть спокойным и пройдет в постоянном совершенствовании взаимоотношений. Бык любит искренних и надежных людей.

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В новогоднюю ночь стоит поздравить близких людей, друзей, родных и пожелать им хорошего и продуктивного года.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Новым 2021 годом в открытках и прозе.

Поздравления в открытках:

Поздравления в прозе:

С Новым 2021 годом! Пусть в новом году станет больше хороших событий и новостей, возрастет в несколько раз достаток, счастье и здоровье. Желаю новых свершений и достижений.

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С праздником! Желаю, чтобы новый год начался ярко, успешно и с улыбкой на лице. Пусть он будет наполнен незабываемыми впечатлениями, улыбками и хорошими эмоциями.

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С Новым 2021 годом! Безграничного счастья, верных друзей, большой любви в новом году. Пусть он принесет только успех и благополучие, а горе, неудачи и проигрыши останутся в 2020.

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Новый 2021 год уже стучит нам в дверь. Пусть он принесет мир, согласие, покой и здоровье. Все несчастья пусть остаются позади, в 2020 году, а новый год увенчается успехом и невиданными свершениями.

Выходные на Новый год и Рождество

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новый год — 31 декабря будет в четверг. Выходной, по решению Кабмина, будет 1 января. Рождество Христово в 2021 году по православному календарю приходится на четверг — 7 января. В этот день, по решению Кабинета министров Украины, будет дополнительный выходной.