Новый год 2021 уже совсем скоро придет в нашу жизнь. 31 декабря с утра обычно начинаются празднования и проводы старого года.
Люди традиционно поздравляют друг друга с наступающим Новым годом и желают счастья в следующем.
Поздравить своим друзьям и близким можно и онлайн, отправив приятную СМС. Поэтому подборку поздравлений с Новым годом 2021, ищите на сайте Факты ICTV.
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Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!
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Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
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Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надежных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,
Добрым, веселым и очень везучим!
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Все сияет за окном,
Праздник ожидает дом,
Новый год уже спешит,
Он летит, летит, летит!
Будет радость, кутерьма,
И веселье до утра,
Праздник ярко проведи,
Пусть сбываются мечты!
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Желаю вам на Новый год,
Пусть тает в вашем сердце лёд,
Пусть каждый день и каждый час
Весна в нем майская цветёт!
Заботы в прошлое уйдут,
Проблемы сами пропадут,
Здоровье, счастье и любовь
Вас обязательно найдут!
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Новый год к нам быстро приближается,
Пусть легко живется и мечтается,
Пусть вам сказка снится, сны сбываются,
И весь год веселье продолжается.
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С Новым годом Быка! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища убежище. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут!
Приметы на Новый год
Скоро придет новый 2021, его покровителем станет белый металлический Бык. Бык — всегда старательный, надежный, славится своей силой и решительностью.
Именно поэтому год Быка — это прекрасное время для того, карьерного роста, воплощения самых смелых амбиций и создание новых союзов.
Факты ICTV подготовили для вас различные приметы на Новый год: как встретить этот праздник, привлечь в свой дом удачу, любовь и деньги.