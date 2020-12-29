Новый год 2021 уже совсем скоро придет в нашу жизнь. 31 декабря с утра обычно начинаются празднования и проводы старого года.

Люди традиционно поздравляют друг друга с наступающим Новым годом и желают счастья в следующем.

Поздравить своим друзьям и близким можно и онлайн, отправив приятную СМС. Поэтому подборку поздравлений с Новым годом 2021, ищите на сайте Факты ICTV.

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Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

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Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,

Пусть плохое не тревожит,

Пусть хорошее приходит.

Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

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Новых возможностей, новых идей,

Рядом прекрасных, надежных друзей!

Новый год станет пускай самым лучшим,

Добрым, веселым и очень везучим!

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Все сияет за окном,

Праздник ожидает дом,

Новый год уже спешит,

Он летит, летит, летит!

Будет радость, кутерьма,

И веселье до утра,

Праздник ярко проведи,

Пусть сбываются мечты!

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Желаю вам на Новый год,

Пусть тает в вашем сердце лёд,

Пусть каждый день и каждый час

Весна в нем майская цветёт!

Заботы в прошлое уйдут,

Проблемы сами пропадут,

Здоровье, счастье и любовь

Вас обязательно найдут!

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Новый год к нам быстро приближается,

Пусть легко живется и мечтается,

Пусть вам сказка снится, сны сбываются,

И весь год веселье продолжается.

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С Новым годом Быка! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища убежище. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут!

Приметы на Новый год

Скоро придет новый 2021, его покровителем станет белый металлический Бык. Бык — всегда старательный, надежный, славится своей силой и решительностью.

Именно поэтому год Быка — это прекрасное время для того, карьерного роста, воплощения самых смелых амбиций и создание новых союзов.

Факты ICTV подготовили для вас различные приметы на Новый год: как встретить этот праздник, привлечь в свой дом удачу, любовь и деньги.