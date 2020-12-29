Сколько стоит оливье и селедка под шубой на Новый год 2021

Обычно, ни одно новогоднее застолье не обходится без оливье и селедки под шубой. Эти блюда уже стали фактически символом Нового года.

Но в этом году их приготовление обойдется дороже. Согласно данным Института аграрной экономики, оливье выросло в цене на 13,8%. Самым дорогим ингредиентом блюда стала колбаса.

А вот стоимость селедки под шубой осталась на уровне прошлого года.

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Факты ICTV взяли за основу данные Института аграрной экономики и посчитали, во сколько украинцам в этом году обойдется приготовление традиционных новогодних блюд.

Сколько стоит оливье

Порция на 3 кг обойдется в 159,37 грн:

колбаса (0,5 кг) — 70 грн;

зеленый горошек (0,5 кг) — 32,50 грн;

соленые огурцы (200 г) — 16,50 грн;

яйца (6 шт) — 14,50 грн;

майонез (180 г) — 12,50 грн;

лук, морковь и картофель — 13,37 грн.

Сколько стоит селедка под шубой

На приготовление 1,5 кг салата придется потратить 120,37 грн:

филе селедки (0,5 кг) — 100 грн;

майонез (180 г) — 12,50 грн;

морковь (1 шт) — 1,81 грн;

свекла (1 шт) — 2,17 грн;

лук (1 шт) — 1,19 грн;

картофель (2 шт) — 2,70 грн.

В целом стоимость бюджетного новогоднего стола украинцам обойдется в 1 706,09 грн. А вот праздничный стол с деликатесами будет стоить больше — 2 176,09 грн.

Если же вы решили удивить своих родных чем-то оригинальным, то в нашем материале можете посмотреть простые рецепты на Новый год 2021. Здесь вы найдете как салаты и закуски, так и горячие блюда.