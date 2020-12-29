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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдутся блюда на Новый год 2021

Обычно, ни одно новогоднее застолье не обходится без оливье и селедки под шубой. Эти блюда уже стали фактически символом Нового года.

Но в этом году их приготовление обойдется дороже. Согласно данным Института аграрной экономики, оливье выросло в цене на 13,8%. Самым дорогим ингредиентом блюда стала колбаса.

А вот стоимость селедки под шубой осталась на уровне прошлого года.

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Факты ICTV взяли за основу данные Института аграрной экономики и посчитали, во сколько украинцам в этом году обойдется приготовление традиционных новогодних блюд.

Сколько стоит оливье

Порция на 3 кг обойдется в 159,37 грн:

  • колбаса (0,5 кг) — 70 грн;
  • зеленый горошек (0,5 кг) — 32,50 грн;
  • соленые огурцы (200 г) — 16,50 грн;
  • яйца (6 шт) — 14,50 грн;
  • майонез (180 г) — 12,50 грн;
  • лук, морковь и картофель — 13,37 грн.

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Сколько стоит селедка под шубой

На приготовление 1,5 кг салата придется потратить 120,37 грн:

  • филе селедки (0,5 кг) — 100 грн;
  • майонез (180 г) — 12,50 грн;
  • морковь (1 шт) — 1,81 грн;
  • свекла (1 шт) — 2,17 грн;
  • лук (1 шт) — 1,19 грн;
  • картофель (2 шт) — 2,70 грн.

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В целом стоимость бюджетного новогоднего стола украинцам обойдется в 1 706,09 грн. А вот праздничный стол с деликатесами будет стоить больше — 2 176,09 грн.

Сколько стоит оливье и селедка под шубой на Новый год 2021

Если же вы решили удивить своих родных чем-то оригинальным, то в нашем материале можете посмотреть простые рецепты на Новый год 2021. Здесь вы найдете как салаты и закуски, так и горячие блюда.

Фото: Depositphotos

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