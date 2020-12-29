Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.
В документе указаны даты, когда украинцы будут отдыхать, а также перенос рабочих дней в 2021 году.
Выходные в 2021 году:
- 1 января — Новый год (пятница);
- 7 января — Рождество Христово, православное (четверг);
- 8 марта — Международный женский день (понедельник);
- 1 мая — День международной солидарности трудящихся (суббота);
- 2 мая — Пасха (воскресенье);
- 9 мая — День Победы (воскресенье);
- 20 июня — Троица (воскресенье);
- 28 июня — День Конституции Украины (понедельник);
- 24 августа — День независимости Украины (вторник);
- 14 октября — День защитника Украины (четверг);
- 25 декабря — Рождество Христово, католическое (суббота).
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Также, согласно распоряжению Кабмина о переносе рабочих дней в 2021 году, выходными будут:
- пятница 8 января, которая будет переноситься как рабочий день на субботу 16 января;
- понедельник, 23 августа, рабочий день будет в субботу 28 августа;
- пятница 15 октября будет переноситься на субботу 23 октября.
В правительстве отметили, что такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней и заблаговременное планирование работниками своего отдыха и досуга. Кроме того, это создаст благоприятные условия для празднования в 2021 году 7 января — Рождества Христова, 24 августа — Дня независимости Украины и 14 октября — Дня защитника Украины.
Выходные на Новый год и Рождество
Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.
Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), которое приходится на пятницу. Так украинцы будут отдыхать три дня подряд.
Новый год — 31 декабря будет в четверг. Выходной по решению Кабмина будет 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.