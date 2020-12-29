Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.

В документе указаны даты, когда украинцы будут отдыхать, а также перенос рабочих дней в 2021 году.

Выходные в 2021 году:

1 января — Новый год (пятница);

7 января — Рождество Христово, православное (четверг);

8 марта — Международный женский день (понедельник);

1 мая — День международной солидарности трудящихся (суббота);

2 мая — Пасха (воскресенье);

9 мая — День Победы (воскресенье);

20 июня — Троица (воскресенье);

28 июня — День Конституции Украины (понедельник);

24 августа — День независимости Украины (вторник);

14 октября — День защитника Украины (четверг);

25 декабря — Рождество Христово, католическое (суббота).

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Также, согласно распоряжению Кабмина о переносе рабочих дней в 2021 году, выходными будут:

пятница 8 января, которая будет переноситься как рабочий день на субботу 16 января;

понедельник, 23 августа, рабочий день будет в субботу 28 августа;

пятница 15 октября будет переноситься на субботу 23 октября.

В правительстве отметили, что такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней и заблаговременное планирование работниками своего отдыха и досуга. Кроме того, это создаст благоприятные условия для празднования в 2021 году 7 января — Рождества Христова, 24 августа — Дня независимости Украины и 14 октября — Дня защитника Украины.

Выходные на Новый год и Рождество

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), которое приходится на пятницу. Так украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год — 31 декабря будет в четверг. Выходной по решению Кабмина будет 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.