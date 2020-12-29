Как скачать видео с YouTube (Ютуб) – ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Заходим на видеохостинг YouTube
Для этого необходимо перейти по ссылке:
Шаг 2. Находим видео, которое нужно скачать
Далее нужно найти видео, которое вы хотите скачать. Для этого в строке поиска достаточно указать запрос.
Запрос может включать полное название видео или часть из этого названия.
Например, если вы хотите найти видеоклип любимого исполнителя, достаточно в строке поиска ввести его имя и нажать на значок поиска (лупу). Среди предложенных вариантов обязательно будет и тот видеоклип, который вы ищете.
После того, как вы найдете видео, которое нужно скачать, откройте его двойным щелчком левой кнопки мыши.
Шаг 3. Скачиваем видео
Теперь можно скачать необходимое видео. Для этого выберите один из способов.
Способ 1. Использование сервиса Save.from
Этот сервис поможет в один клик скачать видео с YouTube в требуемом формате. Скопируйте из адресной строки ссылку на видео YouTube, а затем вставьте ее в специальное окно сервиса Save.from. Выберите формат и нажмите зеленую кнопку Скачать.
Способ 2. Добавление латинских букв SS к ссылке видео
Добавьте к адресной строке перед словом youtube две латинские буквы SS. В результате должен получиться такой формат ссылки: http://www.ssyoutube.com/watch?…
Нажмите Enter, и вы перейдете на страницу скачивания.
Способ 3. Добавление приставки Sfrom.net
Допишите в начало адресной строки приставку Sfrom.net, то есть преобразуйте адресную строку в такой вид:
http://sfrom.net//www.youtube.com/watch?…
Нажмите Enter, и вы перейдете на страницу скачивания.
Способ 4. Добавление латинских букв PP к ссылке видео
Добавьте к адресной строке сразу после слова youtube две латинские буквы PP. В результате должен получиться такой формат ссылки: http://www.youtubepp.com/watch?…
Нажмите Enter, и вы перейдете на страницу скачивания.
Ранее Факты ICTV публиковали пошаговую инструкцию, как удалить историю поиска в Google. Это действие нужно регулярно выполнять, чтобы предотвратить сбои в работе и попадание конфиденциальной информации в руки мошенникам.