Как скачать видео с YouTube (Ютуб) – ИНСТРУКЦИЯ

Теперь можно скачать необходимое видео. Для этого выберите один из способов.

Способ 1. Использование сервиса Save.from

Этот сервис поможет в один клик скачать видео с YouTube в требуемом формате. Скопируйте из адресной строки ссылку на видео YouTube, а затем вставьте ее в специальное окно сервиса Save.from. Выберите формат и нажмите зеленую кнопку Скачать.

Способ 2. Добавление латинских букв SS к ссылке видео

Добавьте к адресной строке перед словом youtube две латинские буквы SS. В результате должен получиться такой формат ссылки: http://www.ssyoutube.com/watch?…

Нажмите Enter, и вы перейдете на страницу скачивания.

Способ 3. Добавление приставки Sfrom.net

Допишите в начало адресной строки приставку Sfrom.net, то есть преобразуйте адресную строку в такой вид:

http://sfrom.net//www.youtube.com/watch?…

Нажмите Enter, и вы перейдете на страницу скачивания.

Способ 4. Добавление латинских букв PP к ссылке видео

Добавьте к адресной строке сразу после слова youtube две латинские буквы PP. В результате должен получиться такой формат ссылки: http://www.youtubepp.com/watch?…

Нажмите Enter, и вы перейдете на страницу скачивания.

Ранее Факты ICTV публиковали пошаговую инструкцию, как удалить историю поиска в Google. Это действие нужно регулярно выполнять, чтобы предотвратить сбои в работе и попадание конфиденциальной информации в руки мошенникам.