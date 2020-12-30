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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки

Перед Новым годом многие магазины устраивают тематические акции на различные товары и продукты. В это время можно удачно сэкономить и совершить покупки по выгодным ценам.

Особенно популярны скидки в продуктовых магазинах, ведь на новогодние праздники все хотят побаловать себя вкусностями.

До Нового года традиционно устраивает акции сеть супермаркетов АТБ.

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Скидки в АТБ на Новый год

Магазины АТБ предлагают скидки на различные продукты. В этом году новогодняя акция длится с 16 декабря 2020 по 12 января 2021. По сниженным ценам можно приобрести сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, сыр, мясные изделия, предметы гигиены и тому подобное.

Также для покупателей снизили цены на новогодний декор — игрушки для елки и гирлянды.

  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
  • Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки
Акции в АТБ к Новому году: условия и сроки / 8 фотографий

Меню на Новый год 2021

Встречать Новый год принято за столом с вкусными блюдами и напитками. Удивите своих близких и приготовьте что-то оригинальное к празднику.

Факты ICTV подготовили подборку интересных блюд к новогоднему столу. Меню на Новый год 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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