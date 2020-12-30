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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Бутерброды на Новый год 2021: 6 рецептов

Бутерброды – популярная закуска, без которой сложно представить новогодний стол. Они открывают торжественную трапезу и утоляют голод во время застолья. Факты ICTV подобрали шесть неожиданных рецептов, которые помогут создать яркие бутерброды на Новый год 2021. 

Бутерброд с хумусом и розовой редькой

Бутерброды на Новый год 2021: рецепты

Ингредиенты:

  • хлеб;
  • хумус;
  • слайсы розовой редьки;
  • чиа, киноа и другие съедобные семена. 

Способ приготовления:

  1. Поджарить хлеб по вкусу.
  2. Намазать хумусом, выложить сверху нарезанную редьку и посыпать киноа/чиа. 

Бутерброд с козьим сыром, индейкой и помидорами

Бутерброды на Новый год 2021: рецепты

Ингредиенты:

  • цельнозерновые тосты;
  • мусс из сливок и козьего сыра – 3 ст. л.; 
  • грудка индейки – 200 г;
  • помидоры черри – 300 г;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  •  пшеничная мука – 1 ст. л.;
  • морская соль;
  • свежий шалфей;
  • свежий тимьян;
  • семена нигеллы. 

Способ приготовления: 

  1. Порезать грудку индейки на мелкие кусочки. Обжарить их с некоторым количеством оливкового масла и щепоткой морской соли. Добавить столовую ложку муки перед завершением обжаривания.
  2. Намазать тосты козьим муссом. Выложить сверху обжаренные кусочки индейки и помидоры черри, предварительно разрезанные на две части. 
  3. Добавить свежие листья шалфея, тимьян и посыпать семенами нигеллы.

Бутерброд с инжиром

Бутерброды на Новый год 2021: рецепты

Ингредиенты:

  • цельнозерновой хлеб;
  • свежий инжир – 4 шт.;
  • козий сыр – 4 ст. л.;
  • греческий йогурт – 1 ч. л.; 
  • свежий тимьян. 

Способ приготовления: 

  1. В небольшую миску добавить козий сыр и греческий йогурт. Смешать компоненты с помощью вилки, чтобы получился мусс. 
  2. Инжир нарезать дольками.
  3. Выложить мусс из козьего сыра на хлеб. Затем инжир и тимьян. По желанию можно сбрызнуть все медом. 

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Бутерброд с козьим сыром и помидорами

Бутерброды на Новый год 2021: рецепты

Ингредиенты:

  • хлеб;
  • мусс из козьего сыра – 5 ст. л.; 
  • помидоры – 5 шт.;
  • каперсы или оливки;
  • семена граната; 
  • гранатовый соус; 
  • тимьян. 

Способ приготовления: 

  1. Выложить на хлеб мусс из козьего сыра. Затем дольки помидоров, каперсы и зерна граната. 
  2. Сверху немного полить гранатовым соком и украсить тимьяном. 

Бутерброд с хумусом и укропом

Бутерброды на Новый год 2021: рецепты

Ингредиенты:

  • хлеб;
  • хумус;
  • тонко нарезанная редиска – 4 шт.;
  • свежий укроп;
  • авокадо – 2 шт.;
  • ростки брокколи; 
  • кунжут; 
  • соль и черный перец. 

Способ приготовления: 

  1. Намазать хумус на хлеб.
  2. Положить сверху нарезанный редис и укроп, чтобы он прилип к хумусу.
  3. Затем добавить дольки авокадо и ростки брокколи.
  4. Посыпать солью, перцем и кунжутом. 

Бутерброд с авокадо и лососем

Бутерброды на Новый год 2021: рецепты

Ингредиенты:

  • шпинат;
  • оливковое масло; 
  • филе лосося – 1 шт.;
  • хлеб;
  • мусс из авокадо;
  • укроп;
  • морская соль и перец.

Способ приготовления: 

  1. Выложить авокадо на хлеб.
  2. Налить масло на сковороду, обжарить шпинат на среднем огне. Приправить солью и перцем. Выложить поверх авокадо.
  3. Протереть сковороду салфеткой и обжарить лосось по 3 минуты с каждой стороны, приправив солью и перцем. Снять с огня и положить на слой шпината. 
  4. Украсить укропом, полить горчицей или соусом из манго.  

Рецепты салатов, закусок, горячих блюд на Новый год 2021, которые станут украшением стола и сделают встреча года с белым металлическим Быком по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.

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