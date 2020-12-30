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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Дожди и +10: погода в Украине на 30 декабря (КАРТА)

Погода в Украине 30 декабря будут облачной и с осадками.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +7-9° днем и до +4° ночью. Дожди ожидаются в Луцке, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +10° до + 12° днем, а ночью — до +8°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до +8° днем, а минимальная температура ночью опустится до -2°.

Читайте: Дожди и +12: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

В центральных и северных областях Украины прогнозируют до +8° днем, а ночью температура составит до +3°.

В Киеве 30 февраля днем ожидается +8°, ночью +1-3°.

Погода на 30 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на Новый год 2021

Погода на Новый год 2021 будет достаточно теплой. Синоптики уверяют, что снег вряд ли будет.

Перед Новым годом синоптики предупреждают о сильных дождях. Так, 30 декабря может выпасть до 2-4 миллиметров осадков. Вероятно, оттепель продлится до Рождества.

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