Фотозона на Новый год 2021: лучшие идеи

Новый год – праздник волшебства. Волшебную атмосферу усиливают праздничная пахучая елка, новогодние декорации, разноцветные хлопушки.

Много людей хочет сделать качественные и красивые фотографии на Новый год. Можно купить готовый фон или сделать своими руками. Факты ICTV подобрали самые праздничные идеи новогодних фотозон.

Фотозона на Новый год 2021

В первую очередь нужно подобрать цветовую гамму для фона. Выбрать один доминирующий цвет и несколько дополнительных, хотя достаточно двух. Классические цвета новогодней гаммы:

золотистый;

серебряный;

синий;

фиолетовый;

красный.

Помимо этого очень часто используют однотонную деревянную структуру для дополнительных украшений.

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Фотозона на Новый год своими руками

Простой вариант – фон из серебристого “дождика”. Его можно подвесить к карнизу. Нужно создать фон из плотной занавески, чтобы сквозь нее не просматривалось окно либо стена.

Дополнительно такой фон можно оформить цифрами 2021 или фигуркой металлического Быка, символизирующего наступающий год. Также эффектно будут смотреться воздушные шарики золотистого цвета.

Созданию зимней сказки потребуется уделить немало времени. Для фона возьмите однотонную материю бело-голубых тонов. Нужно задрапировать стену пастельными тканями, под ними зафиксировать праздничную гирлянду.

Перед фотосессией обязательно включить. Для красивой картинки также подойдут белые заснеженные ветви с имитацией деревьев. Подвески делают из снежинок, снежных пушистых гирлянд.

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Фотозона на Новый год дома

Особое внимание стоит уделить свету. Для фона понадобятся яркие гирлянды и фонарики. Настольные светильники смогут разбавить декорации и разнообразить тени.

Необходимо добавить новогодний реквизит и небольшие украшения. Эти мелочи добавят декорации реалистичности.

Например, елочные шарики, новогодние подарки, мягкие игрушки, пледы и покрывала можно брать в руки для позирования. Также мандарины, пряники, конфеты создадут невероятную атмосферу праздника и оставят приятный запах в комнате.

Фотозона на Новый год на улице

Для фотографий на улице часто используют разные новогодние элементы. Например, рождественские венки, пряничный домик, фигурки снеговиков, а также циферблаты, луну, звезды и большие снежинки.

Можно разнообразить фон светящимися фигурами животных. Например, символом наступающего года — металлическим Быком.

Фото: Dreamstime