Тематические вечеринки на Новый год 2021 дома – лучшие идеи

Скоро нас ждет самый главный и долгожданный праздник – Новый год. 2020-й был непростым и принес немало испытаний, поэтому 2021-й год многие ждут с нетерпением и возлагают на него большие надежды.

По восточному календарю покровителем Нового года 2021 станет белый металлический Бык. Это благородное справедливое животное, которое помогает честным, трудолюбивым, добрым и открытым людям.

Читайте: 2021 год кого по восточному календарю

В новогоднюю ночь нужно обязательно загадывать желания и много веселиться. Чтобы праздник прошел нескучно, желательно заранее продумать его концепцию и составить сценарий. Символ года, белый металлический Бык, обязательно оценит ваши старания, поскольку он благоприятствует собранным и дисциплинированным людям.

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Чтобы праздник получился веселым, Факты ICTV подготовили оригинальные идеи тематических вечеринок.

5 идей тематической вечеринки на Новый год

Мафия

Незабываемый Новый год можно устроить в стилистике мафии. Пересмотрите фильм Крестный отец, продумайте наряды в стиле 20-х годов с элегантными костюмами, мехами и роскошными платьями. Можно еще сыграть с друзьями в одноименную игру. Уверены, что такой праздник по-новому раскроет ваших гостей. Узнаете, кто из них лучше справится с ролью гангстера, а кто – прирожденный полицейский?

Безумный свитер

Один из самых простых вариантов новогодней вечеринки дома, который не требует долгой подготовки. Попросите всех гостей праздника надеть яркие, забавные – одним словом безумные рождественские свитера, на которых изображены олени, быки, динозавры, елки и т. д.

Это создаст непередаваемую, легкую и веселую атмосферу праздника. Меню и развлечения подберите на свой вкус. Это может быть караоке, фанты, танцы.

В завершение праздника можете провести конкурс на самый нелепый и смешной свитер и подарить победителю приз.

Вечеринка в стиле фэнтези

Наденьте костюм любимого персонажа фэнтези и создайте себе сказку. Здесь нет никаких ограничений. Вы можете стать смелой и умной Гермионой, властной Дейенерис Таргариен, Фродо Бэггинсом или даже Королем ночи. Антураж праздника поможет создать красивая эпичная музыка из фильмов и сериалов.

Тысяча и одна ночь

Дома в новогоднюю ночь можно устроить вечеринку в стилистике арабских сказок. Наденьте яркие восточные костюмы, украсьте дом и закажите еду из арабского ресторана. Если вы или ваши подруги занимаются восточными танцами, смело показывайте ваше мастерство и учите гостей танцевать. Еще можно устроить викторину на знание сказок из цикла Тысяча и одна ночь. Вы даже не заметите, как в такой яркой веселой атмосфере пролетит праздник!

Ночь киберспорта

Соберитесь с друзьями. Закажите пиццу, бургеры, картофель фри и другой всеми любимый фаст-фуд, и проведите новогоднюю ночь за онлайн-играми. Взрывающиеся гранаты, автоматные очереди или быстрые гонки на спортивном авто – выбор игры остается за вами!

Какую бы идею тематической вечеринки вы не выбрали, не забудьте подготовить подарки. Хорошо подумайте, что мечтают получить ваши друзья и родные. Ранее Факты ICTV предлагали идеи подарков на Новый год девушке.