Красивые поздравления с Новый годом 2021 (Быка) в прозе

Новый год уже на пороге, и поздравления начинают литься рекой. Покровитель 2021 года — белый металлический Бык. Так пусть это животное в праздник поделится с каждым каплей трудолюбия, упорства и целеустремленности. Пусть с новым годом принесет в каждый дом семейный уют и подарит тепло.

Поспешите поздравить родных с праздниками — красивые поздравления с Новым годом в прозе собраны в нашем материале.

Друг, поздравляю с Новым годом! Смотри на жизнь с оптимизмом и всегда радуйся мелочам! Пусть трудности приносят бесценный опыт! Пусть счастье, радость и любовь наполняют тебя до краев! Желаю в праздник новогодних чудес и исполнения желаний!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть в эту сказочную новогоднюю ночь сбудется все, что казалось недостижимым! Пусть в доме царит уют и счастье, радость и любовь! Пусть все в жизни будет красиво!

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Наступает Новый год! Хочется сказать много хороших и добрых слов в этот праздник, но писать стихов я не умею, да и в прозе не силен. Пожелаю коротко, но от души в Новый год — сказочного новогоднего настроения, радости, счастья и любви! Пусть в 2021 сбудутся все твои новогодние желания! Пусть будет все так, как ты захочешь! С Новым годом!

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Поздравляю! Пусть наступающий Новый год будет чуточку лучше предыдущего! Желаю в 2021 году ярких впечатлений, судьбоносных встреч и искренних эмоций! Пусть Новый год подарит радость, счастье и финансовое благополучие! Пусть рядом будет крепкая любовь и преданные друзья! С праздником, с Новым годом!

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Спешу поздравить с Новым годом! Подруга, ты заслуживаешь самых добрых слов и самых красивых стихов! Пусть эта новогодняя ночь станет для тебя особенной! Пусть Бык услышит все твои пожелания и подарит на Новый год любовь, счастье, радость, верного друга и хорошее настроение!

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Прими мои новогодние поздравления! Желаю в новом году оставаться собой и не бояться трудностей! Пусть в Новый год сбываются все пожелания! Пусть жизнь каждый день подкидывает хорошие сюрпризы! С Новым годом, с новым счастьем!

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Пусть в Новый год под бой курантов сбудутся все самые смелые желания, а чувство праздника пусть не покидает ни на день! Желаю в 2021 обрести то, чего тебе не хватает для счастья. Пусть родные будут здоровы, друзья — всегда рядом! Пусть любовь будет крепкой и неуязвимой, а работа — любимой. Поздравляю с Новым годом!

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Наступает Новый год. Пусть он поможет тебе покорить пять главных вершин — любовь, дружбу, призвание, благополучие и счастье! Пусть с новым годом в душе царит гармония, а добрые мысли пусть наполняют каждую клеточку тела! Желаю душевной чистоты и новых высот! С Новым годом!

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Под звон бокалов и мерцание гирлянд прими мои новогодние поздравления! Желаю в Новый год здоровья, счастья, радости, добра и любви! Пусть 2021 год будет ярким и насыщенным, а уходящий год пусть оставит только хорошие воспоминания и красивые слова! С Новым годом, с новым счастьем!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю энергии, сил, радости, достатка и достижений в карьере! Пусть рядом будут любовь, здоровье и благополучие! Пусть каждый будет счастлив!

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Поздравляю! Пусть Новый год 2021 исполнит мечты, на которые не хватало времени в прошлых годах! Пусть с новым годом все идеи легко воплотятся в жизнь! Пусть Новый год откроет перед тобой неизведанные и яркие горизонты!

Нелишним будет вспомнить приметы на Новый год 2021 — мы писали, как правильно встретить праздник и привлечь в жизнь удачу, любовь, деньги.