Новый Год 2021 — это большой праздник, поскольку миллионы людей во всем мире начинают новую страницу жизни. А в этом году людям уж очень хочется перевернуть календарь с 2020 года на 2021 и облегченно выдохнуть — пережили!

Этот праздник объединяет людей всех возрастов и профессий. Поэтому не забудьте поздравить дорогих людей со светлым праздником “новой жизни”. Коллегам, родным и друзьям можно прислать красивые новогодние поздравления в СМС.

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

***

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

***

Желаю сказочного года

Без бед, болезней и помех!

Готовьтесь к новым поворотам

На неожиданный успех.

Пусть только радостные лица

Вас дома будут окружать,

И давняя мечта свершится,

Не заставляя долго ждать!

***

Пришла пора, когда всем можно

О новых планах помечтать,

Задумать что-то осторожно

Да всё под елкой загадать.

Рад я поздравить с Новым годом!

А поздним этим вечерком

Вас Дед Мороз пусть мимоходом

Одарит счастьем и теплом.

К вам прибежит оленей стадо

… они подарки принесут.

Реки добра вам и услады,

У вас царит пускай уют.

Желания украинцев на Новый год

В ходе опроса украинцы рассказали о главных желаниях на Новый год 2021.

Среди них — здоровье и мир в стране.

Подробнее о желаниях украинцев на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.