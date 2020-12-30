Новый Год 2021 — это большой праздник, поскольку миллионы людей во всем мире начинают новую страницу жизни. А в этом году людям уж очень хочется перевернуть календарь с 2020 года на 2021 и облегченно выдохнуть — пережили!
Этот праздник объединяет людей всех возрастов и профессий. Поэтому не забудьте поздравить дорогих людей со светлым праздником “новой жизни”. Коллегам, родным и друзьям можно прислать красивые новогодние поздравления в СМС.
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
***
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
***
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
***
Пришла пора, когда всем можно
О новых планах помечтать,
Задумать что-то осторожно
Да всё под елкой загадать.
Рад я поздравить с Новым годом!
А поздним этим вечерком
Вас Дед Мороз пусть мимоходом
Одарит счастьем и теплом.
К вам прибежит оленей стадо
… они подарки принесут.
Реки добра вам и услады,
У вас царит пускай уют.
Желания украинцев на Новый год
В ходе опроса украинцы рассказали о главных желаниях на Новый год 2021.
Среди них — здоровье и мир в стране.
Подробнее о желаниях украинцев на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.