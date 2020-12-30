Лучшие сериалы к Новому году 2021 — топ-5

Новый год и Рождество — прекрасное время для просмотра любимых сериалов, когда не нужно никуда спешить. Вместе с экранными героями можно необычно провести новогоднюю ночь — поймать опасного преступника, отправиться в баню и даже встретить свою любовь.

Предлагаем топ-5 лучших сериалов про Новый год, которые надолго обеспечат праздничное настроение.

Рождественская песня/A Christmas Carol

В центре сюжета — Эбенезер Скрудж (Гай Пирс), который давно потерял веру в людей и способность радоваться праздникам. Для Скруджа важны только деньги и власть, которую они дают.

Однажды к нему явились три духи Рождества — с целью наставить скупца на путь истинный, дав важные уроки жизни.

Домой на Рождество/Home for Christmas

30-летняя Иоганна (Ида Элиз Брош) мечтает о собственном доме, муже и детях. Для ее многочисленных родственников и друзей это тема «номер один», бесконечно огорчает девушку. И вот накануне Рождества она сообщает своим родным, что скоро познакомит их с избранником.

Для того чтобы найти жениха в рекордно короткие сроки, Иоганне приходится обратиться к интернету.

Шерлок/Sherlock

Это сериал, который уже давно считается главным рождественским подарком для британцев. Ночь Шерлока с 1 на 2 января уже стала целым событием, если не новой новогодней традицией — когда на каждом втором экране Бенедикт Камбербэтч с Мартином Фрименом и Эндрю Скоттом.

Очередную экранизацию серии книг Артура Конан Дойля можно назвать самой успешной из всех.

Фарго/Fargo

Сериал-антология, способный одновременно нагнетать и смешить специфическим юмором. Вдохновленный одноименным фильмом братьев Коэн 1996 года, “Фарго” — это острый и бездонно-черный детектив, где цинизм граничит с абсурдом, а некоторые сцены навевают пародию на жанр, от просмотра которой достаточно трудно оторваться.

Сезоны рассказывают истории о жестокости, глупости и убийствах — в разных темпах, но едином стиле. Как и братья Коэн, шоураннер Ноа Хоули паразитирует на идее вставки Дисклеймер “Это реальная история”, чтобы лишний раз сыграть на подлинности. И это работает: “Фарго” влечет уютом зимнего города, в котором ряд несвязанных и спонтанных событий приводит к разборкам.

10 рождественских частей сериала Друзья.

Друзья — один из самых популярных сериалов, который имеет множество поклонников во всем мире. Особенно поддерживают сказочное настроение новогодних каникул тематические серии, которые есть в каждом сезоне легендарного ситкома.