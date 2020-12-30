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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Лучшие сериалы к Новому году 2021 — топ-5

Новый год и Рождество — прекрасное время для просмотра любимых сериалов, когда не нужно никуда спешить. Вместе с экранными героями можно необычно провести новогоднюю ночь — поймать опасного преступника, отправиться в баню и даже встретить свою любовь.

Предлагаем топ-5 лучших сериалов про Новый год, которые надолго обеспечат праздничное настроение.

Рождественская песня/A Christmas Carol

В центре сюжета — Эбенезер Скрудж (Гай Пирс), который давно потерял веру в людей и способность радоваться праздникам. Для Скруджа важны только деньги и власть, которую они дают.

Однажды к нему явились три духи Рождества — с целью наставить скупца на путь истинный, дав важные уроки жизни.

Домой на Рождество/Home for Christmas

30-летняя Иоганна (Ида Элиз Брош) мечтает о собственном доме, муже и детях. Для ее многочисленных родственников и друзей это тема «номер один», бесконечно огорчает девушку. И вот накануне Рождества она сообщает своим родным, что скоро познакомит их с избранником.

Для того чтобы найти жениха в рекордно короткие сроки, Иоганне приходится обратиться к интернету.

Шерлок/Sherlock

Это сериал, который уже давно считается главным рождественским подарком для британцев. Ночь Шерлока с 1 на 2 января уже стала целым событием, если не новой новогодней традицией — когда на каждом втором экране Бенедикт Камбербэтч с Мартином Фрименом и Эндрю Скоттом.

Очередную экранизацию серии книг Артура Конан Дойля можно назвать самой успешной из всех.

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Фарго/Fargo

Сериал-антология, способный одновременно нагнетать и смешить специфическим юмором. Вдохновленный одноименным фильмом братьев Коэн 1996 года, “Фарго” — это острый и бездонно-черный детектив, где цинизм граничит с абсурдом, а некоторые сцены навевают пародию на жанр, от просмотра которой достаточно трудно оторваться.

Сезоны рассказывают истории о жестокости, глупости и убийствах — в разных темпах, но едином стиле. Как и братья Коэн, шоураннер Ноа Хоули паразитирует на идее вставки Дисклеймер “Это реальная история”, чтобы лишний раз сыграть на подлинности. И это работает: “Фарго” влечет уютом зимнего города, в котором ряд несвязанных и спонтанных событий приводит к разборкам.

10 рождественских частей сериала Друзья.

Друзья — один из самых популярных сериалов, который имеет множество поклонников во всем мире. Особенно поддерживают сказочное настроение новогодних каникул тематические серии, которые есть в каждом сезоне легендарного ситкома.

  • Эпизод с обезьяной (TOW with the Monkey) — 1 сезон 10 серия;
  • Эпизод с отцом Фиби (TOW Phoebe’s Dad) — 2 сезон 9 серия;
  • Эпизод, где Рейчел увольняется (TOW Rachel Quits) — 3 сезон 10 серия;
  • Эпизод с девушкой из Пукипси (TOW The Girl From Poughkeepsie) — 4 сезон 10 серия;
  • Эпизод с сестренкой Дени (TOW The Inappropiate Sister) — 5 сезон 10 серия;
  • Эпизод, где все дают обещания (TOW All the Resolutions) — 5 сезон 11 серия;
  • Эпизод c “халтуркой” (TOW The Routine) — 6 сезон 10 серия;
  • Эпизод с Рождественским Броненосцем (TOW The Holiday Armadillo) — 7 сезон 10 серия;
  • Эпизод с серьезным шагом для Росса (TOW The Creepy Holiday card or TOW Ross ‘Step Forward) — 8 сезон 11 серия;
  • Эпизод с Рождеством в Талси (TOW The Christmas in Tulsa) — 9 сезон 10 серия.

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