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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Новый год 2021: лучшие поздравления в гифках

Новый год — это атмосферный праздник, преисполненный тепла, надежд и позитива. Поздравьте своих друзей, родных, коллег и знакомых с праздником, и пожелайте им всего наилучшего в новом году.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках (GIF).

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Поздравления с Новым годом в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

Новый год 2021 в Украине: поздравления в гифках (GIF)

2021 — чей год по восточному календарю

2021 по восточному календарю — год металлического белого Быка. Он характеризуется упрямством, умеренностью, усердием и смелостью.

Смотрите приметы в год Быка 2021 и как правильно встречать праздник на Фактах ICTV.

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