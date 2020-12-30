Селедка под шубой — пошаговый видео рецепт

Стоимость блюда

Обычно, ни одно новогоднее застолье не обходится без оливье и селедки под шубой. Эти блюда уже стали фактически символом Нового года.

Факты ICTV взяли за основу данные Института аграрной экономики и посчитали, во сколько украинцам обойдется приготовление традиционных новогодних блюд.