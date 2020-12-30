Новый год 2021 наступит уже совсем скоро, а праздничное настроение уже давно переполняет многих. Новый год ассоциируется с чудом и возможностью загадать заветное желание.
В новогодний праздник стоит поздравить близких людей, друзей, родных и пожелать им хорошего и продуктивного года.
Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления с наступающим Новым 2021 годом в картинках.
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Приметы на Новый год
Скоро придет новый 2021, его покровителем станет белый металлический Бык. Бык — всегда старательный, надежный, славится своей силой и решительностью.
Именно поэтому год Быка — это прекрасное время для того, карьерного роста, воплощения самых смелых амбиций и создание новых союзов.
Факты ICTV подготовили для вас различные приметы на Новый год: как встретить этот праздник, привлечь в свой дом удачу, любовь и деньги.