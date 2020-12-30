Зима – время для домашнего уюта и новогодней суеты. В праздничной суматохе много людей ходят по магазинам и подбирают подарки близким людям. Одной из них является супруга — скромный путеводитель и осторожный советник в жизненных невзгодах.

В Новый год сбываются самые сокровенные мечты. Поэтому новогодняя ночь — идеальное время для того, чтобы стать настоящим волшебником в глазах любимой женщины.

Подобрать самый волшебный подарок для благоверной, который ее точно порадует — задача не из легких. Но Факты ICTV с радостью спешат помочь — читайте подборку подарков жене на Новый год.

Полезный подарок жене на Новый год

Чаще всего девушки стремятся к здоровому образу жизни — придерживаются полезного питания или занимаются фитнесом. Спортивный инвентарь в подарок будет полезен и очень кстати.

Если ваша жена усиленно работает, то стоит рассмотреть мячик — антистресс, который поможет отвлечься от негативных мыслей.

Можно выбрать вещь, которая подчеркнет индивидуальность любимой. Брендовый стильный аксессуар прекрасно впишется в модный образ. Он станет бесценным, а если еще и практичным — можно считать, что праздничный сюрприз удался.

Оригинальный подарок жене на Новый год

парфюм с запахом винограда;

косметика любимого бренда;

сертификат в магазин косметики или одежды;

мастер-класс по гончарству;

флешка или наушники с индивидуальным изображением;

новый смартфон или планшет;

сертификат на поход в салон;

“умные” весы или абонемент в спортзал;

уютный мягкий плед с новогодним изображением;

акварельный портрет ручной работы;

билеты на любимое представление в театр;

тур в колоритную Ирландию;

поездка в историческое место;

романтический ужин в ресторане;

сертификат на шопинг со стилистом;

прогулка в ретро-автомобиле или старинном экипаже;

поход в спа;

фотосессия в новогодней тематике;

посещение настоящего праздничного бала;

мастер-класс по танцам или занятие по стретчингу;

поход в зоопарк;

плавание с дельфинами;

полет на воздушном шаре;

катание на лыжах под присмотром тренера;

вечер джаза для двоих;

билеты на игровой квест;

запись песни или стихов собственного сочинения;

подставка для смартфона;

ювелирные или керамические изделия;

комнатный фонтан;

набор бокалов или чашек;

новогодние декорации или другие праздничные безделушки.

Придумать необычный сюрприз жене на Новый год не так легко, как кажется. Однако у вас все получится. Помните, что ваша любовь и заботливое отношение — лучшие подарки.