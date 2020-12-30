Что подарить девушке на Новый год 2021: идеи подарков

2021-й наступит совсем скоро и пройдет под знаком белого металлического Быка. Считается, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Не забудьте о праздничном настроении – создать его помогут подарки и приятные сюрпризы для ваших близких.

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Сегодня Факты ICTV подготовили милые, полезные и романтичные идеи подарков девушке на Новый год 2021.

Романтические подарки

Какая девушка не любит романтику? Прекрасной половине человечества хочется чувствовать взгляд любимого мужчины. Романтичный подарок для девушки на Новый год – это просто беспроигрышный вариант, который поможет выразить ваши чувства. Преподнесите вашей избраннице:

красивое нижнее белье (или сертификат на его покупку);

постельное белье в нежных или алых тонах;

набор свечей для создания романтичной атмосферы в спальне;

романтичную фотосессию;

видео в формате love story с яркими моментами вашей жизни (используйте для этого совместные фото и видео);

студийную запись романтичной песни в вашем исполнении;

запуск китайских фонариков в форме сердца;

золотой кулон с вашим совместным фото внутри;

3D-лампу или ночник в виде сердца.

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Полезные подарки

Полезные подарки универсальны. Их можно преподнести сестре, подруге, коллеге. Среди хороших вариантов подарков девушке на Новый год:

smart-часы или фитнес-браслет;

плед;

набор для фондю;

красивая посуда (сервировочное блюдо, бокалы, сервиз);

рюкзак;

термос или термокружка;

сумка, клатч, кошелек;

полка для ванной, на которую можно поставить бокал вина, планшет или книгу;

настольная игра;

мультиварка, электрогриль, соковыжималка и другая техника для кухни;

набор красивых кастрюль;

набор кистей для макияжа;

коврик для фитнеса;

беспроводные наушники.

Новый год – это время исполнения желаний. Подумайте, о чем мечтает девушка, чего ей не хватает для комфортной жизни. Полезный подарок способен покорить не меньше, чем креативный или романтичный презент.

Оригинальные подарки

Оригинальные подарки – это возможность проявить фантазию и неординарность. Такие презенты надолго останутся в памяти у того, кто их получает в праздник. Пусть наши идеи вдохновят вас преподнести оригинальный подарок на Новый год 2021:

стильное кимоно, в котором можно ходить дома или на улице;

картина, написанная в одном из направлений модерна;

полет на легком самолете;

тест-драйв спортивного авто;

урок живописи.

Чтобы воплотить оригинальную идею, потребуется больше сил, чем на покупку обычного сувенира, но зато такой подарок покорит самую взыскательную девушку.

Милые подарки

Разнообразие милых душевных подарков просто огромное. Вы можете преподнести на Новый год для девушки:

набор авторских сладостей;

набор шоколада;

мягкую игрушку;

ювелирные украшения;

фоторамку;

корзину с фруктами;

цветок в горшке;

стабилизированную розу;

дорожную подушку в виде милой мягкой игрушки;

фотокамеру моментальной печати;

билеты на концерт любимого исполнителя.

Новый год особенно любят дети. Они с нетерпением ждут праздника, чтобы найти подарок под елкой и загадать желание. Ранее Факты ICTV рассказывали о недорогих и креативных подарках детям на Новый год 2021.