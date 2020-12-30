30 декабря верующие чтят память пророка Даниила. Согласно библейским преданиям, в свое время он отказывался поклоняться царю.

Пророка дважды пытались казнить за его веру: сначала бросали в печь, а затем в клетку со львами. Но каждый раз с помощью молитвы Богу ему удавалось выжить.

Пророк Даниил прожил праведную жизнь и был известен тем, что умел толковать сны. Умер он в Вавилоне в глубокой старости и перед смертью сделал множество чудес.

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Именины 30 декабря празднуют Даниил, Виктор, Георгий, Елизавета, Илья, Марк, Сергей, Федор.

Народные приметы на 30 декабря:

Сон на 30 декабря — вещий.

Если птицы летают низко над землей — будут осадки.

Если утро очень солнечное, то стоит готовиться к серьезным морозам.

Какой будет погода на Даниила, таким и будет май.

Что нельзя делать 30 декабря:

Нельзя отказывать в просьбе о помощи.

Нельзя ругаться, кричать, оскорблять кого-то и зацикливаться на негативных мыслях.

Поскольку декабря уже истек, то самое время пересмотреть праздничные даты, с которыми стоит поздравить друг друга в январе. Перечень можно найти в нашем календаре праздников на январь 2021.