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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Салат Оливье — рецепт на Новый год 2021

Салат Оливье — мясной салат, который традиционного готовят в странах СНГ на Новый год. В оригинальном рецепте, как его готовил повар Люсьен Оливье, в состав входит жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль, соус Кабуль.

Факты ICTV представляют вам современный рецепт Оливье.

Что понадобиться для салата Оливье:

  • отварной картофель – 4 штуки,
  • отварная морковь – 2 штуки,
  • вареная колбаса Докторская (отварное куриное филе) — 500 г,
  • яйца вкрутую – 4 штуки,
  • соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки,
  • консервированный зеленый горошек,
  • майонез,
  • зелень,
  • соль по вкусу.

Для майонеза:

  • яичные желтки − 2 штуки,
  • оливковое масло − 130 мл,
  • горчичный порошок − 0,5 ч. ложки,
  • сахар − 0,5 ч. ложки,
  • соль − 0,5 ч. ложки.

Способ приготовления салата Оливье: 

Шаг 1. Готовим майонез: соединяем все составляющие и взбиваем блендером

Шаг 2. Отваренную картошку, морковь, яйца, огурцы и колбасу нарезаем мелкими кубиками

Шаг 3. Из консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем в салат

Шаг 4. Заправляем оливье майонезом, солим и хорошо перемешиваем, выкладываем в форму

Шаг 5. Ставим оливье в холодильник, чтобы он хорошо пропитался

Шаг 6. Перед подачей на стол, салат оливье можно украсить зеленью.

Читайте: Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдутся блюда на Новый год 2021

салат оливье рецепт

Фото: Marsia16/ Dreamstime

Что приготовить еще, кроме Оливье, смотрите в меню на Новый год 2021. В нашем материале вы узнаете, какие блюда стоит ставить на праздничный стол, чтобы задобрить символ года — белого металлического Быка.

А также — чего не должно быть на новогоднем столе. Прежде всего, это говядина или телятина. Также Бык не любит красный цвета.

Фото: Dreamstime

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