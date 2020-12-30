Салат Оливье — мясной салат, который традиционного готовят в странах СНГ на Новый год. В оригинальном рецепте, как его готовил повар Люсьен Оливье, в состав входит жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль, соус Кабуль.

Факты ICTV представляют вам современный рецепт Оливье.

Что понадобиться для салата Оливье:

отварной картофель – 4 штуки,

отварная морковь – 2 штуки,

вареная колбаса Докторская (отварное куриное филе) — 500 г,

яйца вкрутую – 4 штуки,

соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки,

консервированный зеленый горошек,

майонез,

зелень,

соль по вкусу.

Для майонеза:

яичные желтки − 2 штуки,

оливковое масло − 130 мл,

горчичный порошок − 0,5 ч. ложки,

сахар − 0,5 ч. ложки,

соль − 0,5 ч. ложки.

Способ приготовления салата Оливье:

Шаг 1. Готовим майонез: соединяем все составляющие и взбиваем блендером

Шаг 2. Отваренную картошку, морковь, яйца, огурцы и колбасу нарезаем мелкими кубиками

Шаг 3. Из консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем в салат

Шаг 4. Заправляем оливье майонезом, солим и хорошо перемешиваем, выкладываем в форму

Шаг 5. Ставим оливье в холодильник, чтобы он хорошо пропитался

Шаг 6. Перед подачей на стол, салат оливье можно украсить зеленью.

Читайте: Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдутся блюда на Новый год 2021

Что приготовить еще, кроме Оливье, смотрите в меню на Новый год 2021. В нашем материале вы узнаете, какие блюда стоит ставить на праздничный стол, чтобы задобрить символ года — белого металлического Быка.

А также — чего не должно быть на новогоднем столе. Прежде всего, это говядина или телятина. Также Бык не любит красный цвета.