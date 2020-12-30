До Нового года 2021 осталось совсем немного времени. Самое время доставать с чердака новогодние декорации и украшать дом. Новогодняя ночь — это сказочное время, когда в чудо верят не только малыши. Даже взрослые ждут подарков и надеются, что их самые тайные мечты сбудутся в следующем году.

Новогодние праздники — это время долгожданных подарков и отдыха. Знакомых можно порадовать обычной безделушкой или красивой вещицей. Но близким людям хочется подарить что-нибудь интереснее и весомее — например, прекрасные новые воспоминания и позитивные эмоции.

И людей, и богов подкупает хороший подарок, — однажды сказал поэт Овидий из Древнего Рима.

Даже качественную и впечатляющую вещь можно купить недорого. Считаете, что вашего мужа уже ничем не удивить? Ваш ресурс фантазии исчерпан, да и что ему еще нужно, ведь у него все и так есть? Вряд ли ваш любимый согласится с этим — приятные сюрпризы любят все. Какой сделать подарок мужу на Новый год — читайте в материале Фактов ICTV.

Подарок мужу на Новый год 2021

Электроника: гаджеты, телефоны, техника;

Подарочные наборы аксессуаров или косметики.

Оригинальный подарок мужу на Новый год

Воспоминания: мастер-класс по гончарству, прыжок с парашютом, ужин на двоих;

Одежда: теплый свитер с изображением на новогоднюю тематику.

Интересный подарок на Новый год мужу

Аксессуары: зонт, кошелек, рюкзак или гравированные часы;

Напитки: выдержанное вино или игристое шампанское.

Подарок мужу на Новый год: идеи

Необычная вещь: статуэтка-копия мужа;

Подарочный сертификат: в магазин, на поездку или другую услугу;

Набор еды: мясной набор, пицца с сырными бортиками, десерты.

Имя, персональная фотография или персональный подход — самые приятные вещи для каждого из нас. Как вариант можно рассмотреть гравировку с инициалами или напечатать фотографию любимого мужа на презенте — тогда подарок оставит приятные эмоции и запомнится надолго.

При сильном желании можно порадовать даже мужчину, у которого, казалось бы, уже есть все.

Мужчины не всегда любят рассказывать, что им нравится, поэтому важно научиться читать между строк — поинтересоваться его увлечениями или побольше слушать о его рабочем дне. В обычном диалоге он может упомянуть вещь коллеги, которой нет у него, но ему хотелось бы такую же.

Помните, как в детстве все ждали Новый год только ради вкусных конфет в подарочном пакете? Думаете, с годами желание полакомиться десертом исчезает? Ничего подобного — даже после 40 лет. Помните, что лучший подарок — ваше внимание. Оно однозначно будет оценено.

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