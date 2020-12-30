До Нового года остаются считаные дни. Это время нужно потратить с пользой – подготовить подарки родным и друзьям, продумать праздничное меню и выбрать наряд.

Факты ICTV подготовили советы, как выбрать вечернее платье на Новый год 2021, в котором вы почувствуете себя по-настоящему красивой, стильной и элегантной.

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Покровителем Нового года 2021 станет белый металлический Бык. Он придет на смену непростому году Крысы, который принес немало испытаний. Астрологи сходятся во мнении, что белый металлический Бык принесет много позитивных изменений. Это благородное, трудолюбивое и упорное животное, которое сулит удачу и процветание.

Год белого металлического Быка будет благоприятствовать трудолюбивым дисциплинированным людям. Еще это удачное время для создания семьи. Астрологи обещают, что символ года, белый Бык, многим поможет найти любовь или стать родителями. Встречать праздник нужно нарядно одетыми и с хорошим настроением.

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Особенности выбора платья на Новый год 2021

От того, как хорошо вы выглядите, будет зависеть и ваше настроение, и то, насколько белый Бык будет вам благоволить. Платья на Новый год нужно выбирать в белой, бежевой или серебристой гамме. Их можно разбавить яркими аксессуарами, например, туфлями в цвете металлик.

О слишком ярких нарядах лучше забыть. Красные или леопардовые платья на Новый год 2021 могут разозлить белого Быка и привлечь в вашу жизнь сложности и испытания. Если хотите добавить в праздничный наряд немного цвета, выбирайте перламутровый, пудровый, лиловый, сиреневый, нежно-голубой и другие спокойные тона.

Модные платья на Новый год 2021: как выбрать ткань и удачный фасон

1. В этом сезоне в тренде стиль Марии-Антуанетты. Подберите красивое платье на Новый год с пышным подолом. Идеально, если такой наряд будет выполнен в нежном цвете из шелка, шифона или кружева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHIONFABRIQUE (@fashionfabrique_com)

2. Еще один вариант платья для встречи праздника – с объемными рукавами. Форма может быть любой на ваш вкус – фонарики, бутоны, буфы. Платье должно быть сшито из легких летящих тканей, таких как органза или шифон. Если хотите более строгий образ, выбирайте платье с объемными рукавами, выполненное из ткани, которая хорошо держит форму.

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3. Выберите блестящее платье на Новый год, выполненное в виде комбинации. Шелк, тонкие бретельки и облегающий силуэт помогут вам выглядеть сногсшибательно. Обязательно дополните образ стильными туфлями и акцентными аксессуарами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAZILIKA (@thebazilika)

4. Полупрозрачность по-прежнему в тренде. Этот женственный и одновременно соблазнительный стиль полюбился многим модницам за последние годы. Выберите к Новому году легкое полупрозрачное платье в светлых тонах из фатина или шелка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHIONFABRIQUE (@fashionfabrique_com)

5. Платье с асимметричным подолом никогда не будет смотреться скучно. Этот вариант подойдет уверенным в себе девушкам, которые не боятся экспериментов. Длина такого наряда может быть любой – от мини до макси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от the9x | шелковые платья & co (@the9x)

Выбор подарков – не менее ответственное дело, чем выбор праздничного платья. Интересные идеи новогодних презентов – смотрите в материале Фактов ICTV.