Новый год 2021 и Рождество Христово уже совсем скоро. Украинцы готовят к праздникам новогодний стол с разнообразными блюдами и сладостями.
Как не переедать на новогодние праздники — это вопрос, который волнует всех. Ведь обычно мы готовим калорийные блюда, салаты с различными соусами, жареное и жирное мясо. А самое главное развлечение в новогоднюю ночь — сидение за столом.
Желудок человека способен без проблем переварить до 500 г пищи. Если мы съедаем больше, в желудке появляется тяжесть и вздутие.
Чтобы не переедать на праздники, стоит запомнить несколько простых правил:
- Не нужно голодать перед застольем
В течение дня перед праздничным столом стоит придерживаться своего привычного режима питания и не голодать.
— Прием пищи ночью уже не является здоровым способом питания и несколько навредит вашему здоровью, поэтому нужно минимизировать негативные последствия, — отметила диетолог.
По словам диетолога Ларисы Бойченко, 31 декабря, нужно обязательно поужинать около 18.00-19.00, а до 17.00 стоит выпить 1,5-2 литра воды.
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- Предоставьте преимущество одному блюду
В идеале лучше всего будет, если в течение ночи будет употребляться только одно блюдо. Так желудок сможет полноценно переварить пищу, а утром вы проснетесь с хорошим самочувствием.
— Лучше всего употреблять одно блюдо, но нужно быть реалистами и признать, что это невозможно. Поэтому стоит отдать предпочтение запеченным или тушеным блюдам, — отметила Бойченко.
- Делайте перерывы между приемами пищи
Чтобы чувствовать себя комфортно и не перегружать свою пищеварительную систему, нужно делать перерывы между приемами пищи.
Например, для начала можно съесть салат или закуску, после этого сделать перерыв. Далее попробовать одно мясное или рыбное блюдо и снова сделать перерыв.
То есть после каждого блюда нужно делать перерывы для того, чтобы желудок смог переварить пищу.
По словам диетолога Ларисы Бойченко, нужно делать перерывы от 30 минут до 1 часа.
— Лучше, конечно, прогуляться на улице, но во время празднования Нового года это вряд ли удастся. Поэтому потанцуйте, придумайте активные развлечения, чтобы заполнить время между застольями, — заверила диетолог.
- Отдавайте предпочтение здоровой пище
Чтобы не переедать на новогодние праздники стоит отдавать предпочтение запеченным и тушеным блюдам, а не жареным.
Также нужно отказаться от различных соусов и майонеза к салатам.
— Тушеное и запеченное мясо и рыба будут хорошей альтернативной жареной пищи. От майонеза также лучше отказаться, если он не домашнего приготовления, — рассказала Бойченко.
Жирная пища плохо влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а после ее употребление приводит к вздутию, спазмам и тяжести в желудке.
- Не злоупотребляйте алкоголем
Диетолог Лариса Бойченко говорит, что в новогоднюю ночь трудно употреблять только один вид алкоголя, поскольку, во-первых, он довольно калорийный и составляет дополнительную нагрузку на желудок. Во-вторых, чтобы обеспечить хорошее самочувствие 1 января нужно выбрать для себя один вариант напитка и употреблять только его в небольшом количестве.
На Новый год украинцы готовят варианты блюд на праздничный стол. Меню на новогодние праздники может быть разнообразным, полезным и оригинальними.