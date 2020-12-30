Новый год 2021 и Рождество Христово уже совсем скоро. Украинцы готовят к праздникам новогодний стол с разнообразными блюдами и сладостями.

Как не переедать на новогодние праздники — это вопрос, который волнует всех. Ведь обычно мы готовим калорийные блюда, салаты с различными соусами, жареное и жирное мясо. А самое главное развлечение в новогоднюю ночь — сидение за столом.

Желудок человека способен без проблем переварить до 500 г пищи. Если мы съедаем больше, в желудке появляется тяжесть и вздутие.

Чтобы не переедать на праздники, стоит запомнить несколько простых правил:

Не нужно голодать перед застольем

В течение дня перед праздничным столом стоит придерживаться своего привычного режима питания и не голодать.

— Прием пищи ночью уже не является здоровым способом питания и несколько навредит вашему здоровью, поэтому нужно минимизировать негативные последствия, — отметила диетолог.

По словам диетолога Ларисы Бойченко, 31 декабря, нужно обязательно поужинать около 18.00-19.00, а до 17.00 стоит выпить 1,5-2 литра воды.

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Предоставьте преимущество одному блюду

В идеале лучше всего будет, если в течение ночи будет употребляться только одно блюдо. Так желудок сможет полноценно переварить пищу, а утром вы проснетесь с хорошим самочувствием.

— Лучше всего употреблять одно блюдо, но нужно быть реалистами и признать, что это невозможно. Поэтому стоит отдать предпочтение запеченным или тушеным блюдам, — отметила Бойченко.

Делайте перерывы между приемами пищи

Чтобы чувствовать себя комфортно и не перегружать свою пищеварительную систему, нужно делать перерывы между приемами пищи.

Например, для начала можно съесть салат или закуску, после этого сделать перерыв. Далее попробовать одно мясное или рыбное блюдо и снова сделать перерыв.

То есть после каждого блюда нужно делать перерывы для того, чтобы желудок смог переварить пищу.

По словам диетолога Ларисы Бойченко, нужно делать перерывы от 30 минут до 1 часа.

— Лучше, конечно, прогуляться на улице, но во время празднования Нового года это вряд ли удастся. Поэтому потанцуйте, придумайте активные развлечения, чтобы заполнить время между застольями, — заверила диетолог.

Отдавайте предпочтение здоровой пище

Чтобы не переедать на новогодние праздники стоит отдавать предпочтение запеченным и тушеным блюдам, а не жареным.

Также нужно отказаться от различных соусов и майонеза к салатам.

— Тушеное и запеченное мясо и рыба будут хорошей альтернативной жареной пищи. От майонеза также лучше отказаться, если он не домашнего приготовления, — рассказала Бойченко.

Жирная пища плохо влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а после ее употребление приводит к вздутию, спазмам и тяжести в желудке.

Не злоупотребляйте алкоголем

Диетолог Лариса Бойченко говорит, что в новогоднюю ночь трудно употреблять только один вид алкоголя, поскольку, во-первых, он довольно калорийный и составляет дополнительную нагрузку на желудок. Во-вторых, чтобы обеспечить хорошее самочувствие 1 января нужно выбрать для себя один вариант напитка и употреблять только его в небольшом количестве.

На Новый год украинцы готовят варианты блюд на праздничный стол. Меню на новогодние праздники может быть разнообразным, полезным и оригинальними.