2021 год будет годом Белого Быка. И в этот период астрологи и нумерологи предрекают нам много изменений и ярких событий.

В частности, отмечают, что он кардинально будет отличаться от 2020 года. Говорят, что будет намного легче и спокойнее.

Также в следующем году нас ожидает два затмения солнца и два затмения месяца, а в конце лета еще будет и парад планет.

Астрологи пророчат победу над коронавирусной болезнью. А изменения станут наградой единения Сатурна и Юпитера. В 2021 году откроется стихия воздуха, что станет благоприятным для активных людей. Успешным он должен быть для Водолея, Весов и Близнецов.

Поэтому специалисты советуют украинцам верить в лучшее, открывать новый бизнес, заниматься стартапами и придумывать новые, даже сумасшедшие, решения. Это лишь будет способствовать успеху.

А нумерологи обращают внимание на магическую силу числа 5 и его принадлежность к энергии женщины-матери. Поэтому говорят, что в следующем году люди будут принимать решение опираясь больше на эмоции, а не холодный разум.

Изменения ожидают и украинскую политику. Будущая победа над коронавирусом, может поднять на поверхность много забытых и нерешенных проблем. А Президент Украины Владимир Зеленский вообще предстанет перед сложным выбором, что делать с правительством и парламентом.

Для украинцев астрологи предвещают позитивные изменения, а именно в финансах и ценах на продукты. Ведь денег может стать больше, а стоимость в магазинах снизится.

Но предостерегают от легких путей получения средств. Ведь в 2021 году может увеличиться количество финансовых пирамид и других нечестных схем. Такого лучше избегать, потому что можно остаться с пустым кошельком.

Встречать Новый год астрологи советуют в том, что по душе. Ведь Бык не привередливое животное. И все же советуют избегать красного цвета.

На праздничный стол тоже четких пожеланий нет, стоит лишь избежать блюд из телятины. Поэтому встречайте Новый 2021 год с легкой душой и верой в лучшее будущее, и все непременно станет лучше.

2020 год был непростым не только для Украины, но и мира. Он был пронизан важными положительными и трагическими событиями.