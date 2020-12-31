Лучшие рецепты коктейлей от похмелья

Во время праздничного застолья можно не только переесть, но и выпить много алкоголя. Если вы или ваши друзья выпили лишнего и чувствуете себя плохо, то стоит обратить внимание на следующие советы:

Для облегчения симптомов похмелья нужно пить большое количество воды в день празднования перед сном.

в день празднования перед сном. Бульон или жидкий суп с овощами помогут быстрее восстановить содержание питательных веществ в организме.

Не стоит забывать о питьевой воде и тонизирующих напитках, которые помогают восстановить водный баланс.

и тонизирующих напитках, которые помогают восстановить водный баланс. С сладостями следует быть осторожными. Сначала лучше принять препараты, которые нейтрализуют кислотность желудочного сока для избежания проблем с пищеварением.

Еще одним действенным способом облегчения от похмелья являются коктейли. Факты ICTV собрали для вас наиболее действенные рецепты этих напитков.

Кровавая Мэри

Водка, лимон, соль, перец, сельдерей, табаско, вустерс и томатный сок буквально воскресят после вечеринки. Не зря Кровавую Мэри уже 100 лет считают лучшим лекарством от похмелья.

Яичный

Облегчение после этого коктейля чувствуется почти сразу. Нужно всего лишь взбить яйцо, добавить соль и перец, вылить содержимое в рюмку и “накрыть” ложкой уксуса. Пить коктейль нужно как шот.

Немецкий рассвет

Настоящий рассвет для тех, у кого накануне случилось затмение. Для приготовления коктейля нужно влить томатный сок, взбитый яичный желток, а сверху 100 мл пива. При этом каждый ингредиент надо наливать через нож, чтобы слои не перемешались.

Сонный

Коктейль не только спасает от похмелья, но и отлично бодрит! В стакан апельсинового сока надо мелко нарезать лимон с кожурой и залить двумя столовыми ложками меда. Тщательно смешать все в блендере.

Промывка

Если болит не только голова, но и живот, лучше приготовить коктейль Промывка. Для этого нужно налить в стакан 100 мл сухого белого вина, 100 мл минеральной газированной воды, а сверху две столовые ложки лимонного сока.

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Как не переедать на праздники

На праздники мы часто готовим тяжелую пищу — салаты с майонезом, мясо, острые и жареные блюда. Большое количество пищи и сидение на месте обусловливают тяжесть и неприятные ощущения в желудке.

Для того, чтобы чувствовать себя отлично, во время приема пищи необходимо соблюдать ряд правил. Как не переедать на праздники, читайте на Фактах ICTV.