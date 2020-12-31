Сегодня, 31 декабря, верующие чтят память святителя Модеста Иерусалимского, а в мире отмечают Новый год.

В этот день именины отмечают владельцы таких имен: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Маркин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.

31 декабря: приметы

Чем сильнее были морозы, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели.

Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под тем, кто гадает постучит, его ждет

Перед Новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год в долгах проведешь.

Что нельзя делать 31 декабря

бить посуду — это приведет к ссорам с домочадцами;

ругаться за праздничным столом — случится несчастье;

оставлять новогодний стол пустым — к бедности и голода;

выбрасывать остатки пищи с новогоднего стола — выгоните свою удачу;

отказывать в гостеприимстве — будете жить в нужде.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Православные верующие будут праздновать Святвечер, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали вечера в кругу семьи.