Сегодня, 31 декабря, верующие чтят память святителя Модеста Иерусалимского, а в мире отмечают Новый год.
В этот день именины отмечают владельцы таких имен: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Маркин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.
31 декабря: приметы
- Чем сильнее были морозы, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели.
- Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.
- На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под тем, кто гадает постучит, его ждет
- Перед Новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год в долгах проведешь.
Что нельзя делать 31 декабря
- бить посуду — это приведет к ссорам с домочадцами;
- ругаться за праздничным столом — случится несчастье;
- оставлять новогодний стол пустым — к бедности и голода;
- выбрасывать остатки пищи с новогоднего стола — выгоните свою удачу;
- отказывать в гостеприимстве — будете жить в нужде.
Календарь церковных праздников на январь
Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.
Православные верующие будут праздновать Святвечер, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.
Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали вечера в кругу семьи.