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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Приметы на Новый год 2021: как привлечь удачу

Не за горами новый 2021 год, его покровителем станет Бык. Бык — всегда усерден, надежен, известен своей силой и решительностью. 

Поэтому год Быка — это подходящее время для новых начинаний, карьерного роста, воплощения самых смелых амбиций и создания новых союзов. 

Факты ICTV подготовили для вас различные приметы о том, как встретить этот праздник, привлечь в дом удачу, любовь и деньги. 

Приметы на деньги

Тем, кто под бой курантов загадывает улучшение материального состояния или новую работу, следует знать про новогодние приметы, которые привлекут в вашу жизнь денежный поток или карьерные изменения. 

  • В новогоднюю ночь можно положить монетку под коврик у входной двери, чтобы привлечь богатство и достаток.
  • Перед Новым годом не стоит одалживать деньги, это может принести в вашу жизнь бедность. Так же следующий год лучше начинать без долгов, нельзя ни с кем делится денежной энергетикой. 
  • Если в полночь за праздничным столом вы поперхнулись кусочком еды — ждите повышения в должности или увеличения зарплаты. 
  • Стол лучше украсить зелеными свечами, они символ достатка и денежного потока.

Приметы на Новый год 2021 Быка: на деньги, любовь и удачу

Приметы на любовь

Семья и любовь для Быка чрезвычайно важны, поэтому и примет, связанных с отношениями, очень много.

  • Брак заключенный в этот год, будет крепким и долговечным. 
  • Семейным парам стоит поздравить как можно больше знакомых, чтоб их союз был прочнее. 
  • Того, кто найдет под столом крошки, в скором времени ждет свадьба.
  •  Чихнуть под бой курантов тоже хороший признак — в будущем году вы получите много внимания от противоположного пола.

Приметы на удачу и счастливую жизнь  

Чтобы заманить в свой дом удачу и успех, нужно подготовить праздник, который понравится символу 2021 года. Белый металлический Бык ценит спокойную и размеренную жизнь, поэтому лучше устроить теплый семейный праздник с хорошим застольем, чем шумную вечеринку. Блюда тоже должны угодить покровителю, приготовьте побольше овощных салатов, рагу и не забудьте про вкусный десерт. 

  • Встретить 2021 в красной одежде — плохая примета, этот цвет может разгневать Быка, лучше выбрать белый, бежевый и другие пастельные тона. Эти же правила нужно соблюдать при украшении елки и интерьера. 
  • Если 1 января разобьется елочная игрушка или посуда с праздничного стола — весь год будет счастливым.
  • Чтобы не вымывать успех и удачу в наступающем году, уборку нужно сделать до 31 декабря и ни в коем случае не убирать во время праздника.
  • Елку нужно украшать всей семьей, а главное украшение на верхушку должен надеть хозяин дома, чтобы в семье был порядок.

Подарки тоже должны быть обдуманными. На Новый год 2021 стоит дарить практичные, но не очень дорогие подарки, расточительностью можно отпугнуть удачу. Непрактичные и бесполезные подарки разгневают покровителя этого праздника. 

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