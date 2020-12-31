Близится любимый праздник взрослых и детей – Новый год. В этот день по традиции нужно загадывать желания и поздравлять родных, близких, друзей, коллег, соседей – одним словом, всех!

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Факты ICTV подготовили прикольные поздравления с Новым годом 2021. Пусть они подарят много положительных эмоций и улыбок тем, кто их получит в праздник!

***

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Ложкой есть икру столовой,

И шампанским запивать,

Делать, что душе угодно,

Никогда не отступать!

Все дурные ваши мысли

Выкинуть в ушедший год,

И зажить в достатке только,

Чтоб был пухлым кошелек.

Улыбаться и смеяться

От большой своей души,

Помнить, что ведь все возможно,

И искать свои мечты!

***

В Новый год желаю жизни

Сладкой, как малина,

Яхту, как у президента,

Особняк с камином.

На столе – икру белуги,

Прямо из Ирана,

Чтобы все деликатесы

Были по карману.

Иностранную машину,

Или сразу пару,

Самых модных в мире шмоток

И аксессуаров.

Чтобы вовсе не болели,

Все мечты сбывались,

А хорошие моменты

Чаще повторялись!

***

Новый год пусть к вам придет

И подарки принесет:

Чтобы – золотом зарплата,

Чтобы не росла квартплата,

Чтоб шампанское с икрой

Тоннами носить домой,

Чтоб родня не доставала,

А деньгами помогала.

Чтобы в этот Новый год

Вам не знать вообще забот,

И побольше развлечений,

Интересных приключений!

***

С Новым годом поздравляю

И желаю, чтобы он

Подарил любовь и счастье

И в придачу – миллион!

Чтобы весело жилось,

Очень крепко вам спалось.

Лишь хорошее случалось,

А плохое прочь умчалось!

***

В Новогодние гулянья

Не забудьте про желанья.

Загадайте хоть квартиру,

Хоть известность в целом мире,

Дачу ли на Бали где-то,

Чтобы было только лето,

Миллионы в лотерею,

Жить, ни разу не болея.

Ну, а я вам пожелаю

Веры в чудеса без края,

Чтоб все то, что загадали,

Вы б не очень долго ждали!

Тебе желаю в Новый год

С икоркой кушать бутерброд

И мандаринов целый воз,

Чтоб Дед Мороз тебе принес.

И, запивая все шампанским,

А, может, коньячком армянским,

Ты веселился, танцевал,

В сугроб упасть не забывал.

И чтобы утром мог все вспомнить,

Какой ты был совсем не скромник.

***

В Новый год возможно все:

Выиграть джекпот в казино,

Кушать много и худеть,

И с зарплатой преуспеть!

Так границ пускай не будет,

Чтобы сказка к вам пришла,

И была как можно дольше:

С января до декабря.

Кушать ложкой вам икорку,

Денег много заиметь,

Всех добиться целей в жизни,

И нисколько не грустить!

***

Пусть новогодней ночью Дед Мороз

Незаметно под елку проберется

И оставит подарков целый воз –

Здоровья, счастья, на деньги пусть не жмется,

Пару мешочков с удачей золотой,

Пару мешочков с радостью и чудом,

Ну а мешочек, тот, что самый большой,

Пусть с любовью необъятной будет!

***

Поздравляю с Новым годом!

Радость пусть летит с небес,

Невзирая на погоду,

С добротой наперевес.

Пусть всех разом осчастливит,

Рассмешит, обогатит,

И подарит перспективы,

И доходом удивит!

***

Пусть мороз узор рисует

Из улыбок и добра,

Света, смеха, поцелуев

И душевного тепла!

Заискрится взгляд весельем,

Закружит зимы восторг

Сумасшедшим настроением,

Жизнью сладкой, будто торт.

В дом войдет везение ловко,

Скажет, что мечтать пора.

Поздравляю с Новым годом,

Счастье пусть придет, ура!

***

В Новый год принято накрывать праздничный стол, на котором должны быть оригинальные и вкусные блюда. Лучшие рецепты салатов – смотрите в материале Фактов ICTV.