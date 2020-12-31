Близится любимый праздник взрослых и детей – Новый год. В этот день по традиции нужно загадывать желания и поздравлять родных, близких, друзей, коллег, соседей – одним словом, всех!
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Факты ICTV подготовили прикольные поздравления с Новым годом 2021. Пусть они подарят много положительных эмоций и улыбок тем, кто их получит в праздник!
***
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живет,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
Ложкой есть икру столовой,
И шампанским запивать,
Делать, что душе угодно,
Никогда не отступать!
Все дурные ваши мысли
Выкинуть в ушедший год,
И зажить в достатке только,
Чтоб был пухлым кошелек.
Улыбаться и смеяться
От большой своей души,
Помнить, что ведь все возможно,
И искать свои мечты!
***
В Новый год желаю жизни
Сладкой, как малина,
Яхту, как у президента,
Особняк с камином.
На столе – икру белуги,
Прямо из Ирана,
Чтобы все деликатесы
Были по карману.
Иностранную машину,
Или сразу пару,
Самых модных в мире шмоток
И аксессуаров.
Чтобы вовсе не болели,
Все мечты сбывались,
А хорошие моменты
Чаще повторялись!
***
Новый год пусть к вам придет
И подарки принесет:
Чтобы – золотом зарплата,
Чтобы не росла квартплата,
Чтоб шампанское с икрой
Тоннами носить домой,
Чтоб родня не доставала,
А деньгами помогала.
Чтобы в этот Новый год
Вам не знать вообще забот,
И побольше развлечений,
Интересных приключений!
***
С Новым годом поздравляю
И желаю, чтобы он
Подарил любовь и счастье
И в придачу – миллион!
Чтобы весело жилось,
Очень крепко вам спалось.
Лишь хорошее случалось,
А плохое прочь умчалось!
***
В Новогодние гулянья
Не забудьте про желанья.
Загадайте хоть квартиру,
Хоть известность в целом мире,
Дачу ли на Бали где-то,
Чтобы было только лето,
Миллионы в лотерею,
Жить, ни разу не болея.
Ну, а я вам пожелаю
Веры в чудеса без края,
Чтоб все то, что загадали,
Вы б не очень долго ждали!
Тебе желаю в Новый год
С икоркой кушать бутерброд
И мандаринов целый воз,
Чтоб Дед Мороз тебе принес.
И, запивая все шампанским,
А, может, коньячком армянским,
Ты веселился, танцевал,
В сугроб упасть не забывал.
И чтобы утром мог все вспомнить,
Какой ты был совсем не скромник.
***
В Новый год возможно все:
Выиграть джекпот в казино,
Кушать много и худеть,
И с зарплатой преуспеть!
Так границ пускай не будет,
Чтобы сказка к вам пришла,
И была как можно дольше:
С января до декабря.
Кушать ложкой вам икорку,
Денег много заиметь,
Всех добиться целей в жизни,
И нисколько не грустить!
***
Пусть новогодней ночью Дед Мороз
Незаметно под елку проберется
И оставит подарков целый воз –
Здоровья, счастья, на деньги пусть не жмется,
Пару мешочков с удачей золотой,
Пару мешочков с радостью и чудом,
Ну а мешочек, тот, что самый большой,
Пусть с любовью необъятной будет!
***
Поздравляю с Новым годом!
Радость пусть летит с небес,
Невзирая на погоду,
С добротой наперевес.
Пусть всех разом осчастливит,
Рассмешит, обогатит,
И подарит перспективы,
И доходом удивит!
***
Пусть мороз узор рисует
Из улыбок и добра,
Света, смеха, поцелуев
И душевного тепла!
Заискрится взгляд весельем,
Закружит зимы восторг
Сумасшедшим настроением,
Жизнью сладкой, будто торт.
В дом войдет везение ловко,
Скажет, что мечтать пора.
Поздравляю с Новым годом,
Счастье пусть придет, ура!
***
В Новый год принято накрывать праздничный стол, на котором должны быть оригинальные и вкусные блюда. Лучшие рецепты салатов – смотрите в материале Фактов ICTV.