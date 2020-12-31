Поздравления с Новым годом 2021 в прозе – лучшие поздравления

Близится любимый праздник взрослых и детей – Новый год. 2021-й пройдет под знаком белого металлического Быка. Если верить восточному календарю, следующий год должен принести стабильность и вознаградить трудолюбивых и старательных людей.

Пока вы готовитесь встречать праздник, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в прозе. Отправьте их вашим родным, друзьям и коллегам, и пусть добрые пожелания подарят им улыбки и хорошее настроение.

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Под Новый год осуществляются заветные желания, появляется море положительных эмоций, задор в глазах и огромное количество сил и энергии. А я пожелаю, чтоб ко всему прочему вам добавилось еще больше счастья, радости, улыбок и удовольствия в жизни. Пусть все задуманное обязательно исполнится.

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Поздравляю с Новым годом! Пускай все задуманное сбудется, все мечты реализуются. Пускай жизнь наполнится благополучием. Побеждай там, где трудно, не отступай перед сложностями, смело шагай вперед! Счастья тебе и огромных успехов во всех начинаниях!

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Под звон бокалов, под шум шампанского в голове, под взрывы салюта пусть в вашу жизнь ворвутся счастье и благодать. Пусть в наступающем году будет столько хороших моментов, сколько колючих иголок на вашей елочке. Пусть новогодняя иллюминация привлечет в ваш дом здоровье и благополучие. Пусть под ваши ноги стелется не снег, а мешки с деньгами, а от вьюги спасают не батареи и камины, а теплота родных сердец.

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Пусть в наступающем году удача не покинет твой порог, а пригласит еще своих подруг – любовь и красоту. Вместе они помогут преодолеть любые неприятности и вдохновят на новые дела.

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Искренне поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным.

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С Новым годом! Хочу пожелать, чтобы в этом году все было по-новому: новые цели, новые знакомства и много новых улыбок и веселья. Чтобы новый год весь был наполнен сказочными и яркими событиями, которые будут нас сопровождать каждый день!

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С Новым годом! Хочу пожелать самых светлых чудес в эту ночь. Пусть исполнятся все тайные желания. Пусть неудачи уходящего года останутся позади и уступят место новым и радостным моментам. Давайте будем ценить каждый из этих моментов, даже если они будут казаться незначительными, ведь очень часто наше счастье состоит именно из таких мелочей.

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На пороге новогодних перемен вспомни мудрые слова: желания рождаются тогда только, когда человек способен их осуществить! Мечтай и желай, воплощай и наслаждайся! Пусть волшебство Нового года поможет исполнить все самое заветное!

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С Новым годом! Пусть волшебство этого праздника, который для всех нас родом из детства, искрится в бокале шампанского и на елочных украшениях! Пусть сбываются мечты, исполняются самые заветные желания, и пусть весь год будет наполнен для вас добром, удачей и теплом улыбок.

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Новый год, пожалуй, самый долгожданный, теплый и всеми любимый еще с детства праздник. Пусть с его первого дня повседневность будет подобна сказке, где чудеса станут обыденностью, поистине волшебной и неповторимой. И пусть надежда и вера в них устремляют все силы в нужное направление и помогают достичь желаемого.

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Сугробы заметают прошлое, к нам мчится Новый год. Я шлю тебе свои поздравленья и хочу пожелать любви, ведь если человек любит и в ответ любим, для него весь мир открыт. Пусть этот год несет с собой удачу и успех, пусть этот год исключит утраты, пусть впереди тебя ждут только счастливые и радостные дни. С Новым годом!

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Самое главное в Новом году – это поверить в чудо, и тогда настроение станет просто волшебным, глаза загорятся от счастья, а на лице будет сиять улыбка. Ведь невозможно не поверить в чудо, когда в доме пахнет елкой, везде развешаны игрушки, а гирлянда светится разноцветными огоньками. С Новым годом!

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Новый Год – время, когда все мы верим в чудеса. Это возможность начать свою жизнь не по-новому, а просто начать жить по-другому. Желаю, чтоб в грядущем году ты обрел все то, чего тебе так не хватало. Пусть это чудо произойдет и с тобой! Желаю множество улыбок, радости в Новом Году. С праздником!

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Пусть огромным снегопадом счастья накроет твой дом в Новый год, пусть вскружит голову метель радости и сбудутся абсолютно все надежды. Желаю под хрустальный звон бокалов ощутить прилив позитивной энергии и зарядиться ею на целый год, чтобы прожить его легко и непринужденно.

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Считается, что в новогоднюю ночь сбываются мечты. Главное – верить в это. О популярных способах загадать желание – читайте в материале Фактов ICTV.