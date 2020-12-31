Поздравления с Новым годом 2021. Поздравления в СМС, стихах и прозе

Новый год 2021 по восточному календарю — год белого металлического Быка. Это благородное животное умеет действовать напролом. Бык любит трудиться сам, и поощряет тех, кто неравнодушен к работе. Белый цвет символа года означает надежность, терпение, крепость.

Считается, что в год Быка придется упорно работать. Но достичь новых результатов и укрепить прежние позиции удастся тому, кто не испугается трудностей и проявит твердость характера.

Бык — домашнее животное, поэтому 2021 год будет успешен для создания семьи и обустройства жилья (покупки или постройки дома).

Не забудьте поздравить близких с новогодними праздниками — лучшие поздравления в СМС, прозе и стихах собраны в нашем материале.

Поздравления с Новым годом 2021 в СМС

С Новым 2021 годом! Пусть год Быка принесет в дом радость и тепло! Пусть каждый день будет похож на праздник — наполнен счастьем, уютом и новогодним настроением!

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Пусть снежинки тебя осыпают, пусть белеют ресницы твои! С 2021-м поздравляю — годом счастья, добра и любви!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть год пройдет под парусами любви, радости и счастья! А Белый Бык принесет семейный уют, тепло близких и благополучие!

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Пусть вместе с Быком в двери постучатся радость, уют и любовь! А лучшими спутниками в 2021 году будут здоровье и оптимизм! С новогодними праздниками!

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Пусть веселые Быки будут на подъем легки: разнесут тоску, невзгоды, поздравляя с Новым годом.

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В этот новогодний час желаю наконец взять Быка за рога! Железного здоровья, душевного спокойствия, оптимизма и хорошего настроения!

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С Новым 2021 годом! Встречайте 365 дней удачи, 525600 минут счастья и 31536000 секунд хорошего настроения!

Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

Поздравляю с новогодними праздниками! Пусть в 2021 вся ваша работа будет оценена по достоинству! Смело покоряйте новые вершины и не бойтесь перемен! Пусть каждый день наполнится яркими красками и радостными моментами!

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Желаю в Новый год бычьего здоровья и благополучия! Пусть в памяти будут только радостные минуты, которые помогут сделать 2021 красивым, успешным и насыщенным! Энергии и терпения для воплощения всех планов! С Новым годом!

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Под бой курантов и звон бокалов желаю в Новый год прекрасного настроения и удачных решений! Пусть 2021 год станет переломным и сдвинет с мертвой точки все дела, на которые ранее не находилось времени. Впечатлений и радостных новостей не только в праздник, но и каждый день!

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Пусть Бык принесет в ваш дом не только новогоднее чудо, но и финансовую стабильность, благополучие и уверенность в будущем! Пусть удача будет рядом каждую минуту, а желания воплощаются со скоростью света! Здоровья и всего самого хорошего в Новом году!

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В Новый год даже взрослые верят в чудо! Пусть Бык встретит вас с огромным волшебным сундуком, в котором каждый найдет для себя что-то желанное. Сказочной жизни, крепкого здоровья, новогодних чудес и вечного веселья!

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Желаю в год Быка несгибаемой воли и твердости духа! Будьте настойчивы и упрямы на пути к своей цели! Пусть друзья ценят, а недруги обходят десятой дорогой! Достатка, благополучия, высот! С новогодними праздниками!

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

Бык спешит скорей поздравить, свой презент большой отправить,

Чтобы предстоящий год целиком был без забот!

Чтоб удача не скупилась, изобилием искрилась!

Чтоб здоровье песни пело, чтоб везенье не робело!

* * *

Пусть денежки всегда танцуют, достаток и успех даруют!

Везенье крепко обнимает, и ни на миг не отпускает!

Здоровье резво бодро пляшет, уверенно с улыбкой машет!

Пусть Бык все под контроль возьмет, чтоб был хорошим Новый год!

* * *

Пусть заботливый Бычок, принесет всего и впрок!

Чтобы вовсе не нуждаться, и ни в чем не сомневаться!

Денег, радости вагон, смеха так пять тысяч тонн!

И здоровья пусть гектар, вот таким пусть будет дар!

* * *

Бык приложил усилие, несет он изобилие!

Чтоб этот Новый год пошел во всем на взлет!

С Новым годом поздравляю, счастья я во всем желаю!

Чтобы этот Бычий год мы неслись только вперед!

* * *

Елки в разноцветных украшениях ярко освещают каждый дом,

Все уже в чудесном предвкушении ужина за праздничным столом.

В хлопотах мы даже не заметили: пролетел декабрь, как эпизод.

В сказочном втором тысячелетии наступает двадцать первый год!

Искренне желаю процветания — яхту, небольшой особнячок.

Пусть же исполняет все желания Белый Металлический Бычок!

Надеемся, что в новогоднюю ночь Бык исполнит все заветные желания и принесет силы для воплощения самых смелых планов. Как загадать желание на Новый год 2021, мы писали ранее.