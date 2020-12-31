Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2021 в смс, прозе и стихах

Скоро настанет долгожданный 2021 год, все активно покупают подарки и готовятся к развлечениям.

Год белого металлического Быка обещает нам карьерные перспективы и стабильность, уважает трудолюбие и уравновешенность. В этот год рекомендуется уделить внимание личностному росту, избегать стрессов и внимательно относиться к собственному здоровью. Фортуна обязательно посетит того, кто не дождался ее в 2020 году, но приложил много усилий.

Чтобы осуществилась мечта, нужно обязательно загадать желание — как это правильно сделать, Факты ICTV писали раньше.

В ожидании праздника поскорее хочется поздравить родных, близких, друзей и наконец-то присоединиться к новогодним гуляниям. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с наступающим Новым годом в СМС, прозе и стихах, если вам уже не терпится разделить с кем-нибудь радостное ожидание праздника.

Поздравления в СМС:

***

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю, пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

***

Поздравляем вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

***

Пускай принесет наступающий год

Удачу, везение, жизнь без забот.

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

Ни горя, ни слез не доставят они.

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

Сопутствует всем начинаньям успех!

Поздравления в прозе:

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.

***

С наступающим Новым годом! В Новом году хочу пожелать как можно больше счастливых, запоминающихся событий. Чтобы мечты сбывались, новые вершины покорялись с непоколебимой решимостью, а каждое утро сопровождалось сумасшедшим желанием жить и искренне улыбаться.

Поздравления в стихах:

***

Новый год у дверей! Вы слыхали?

Люди елки в квартиры несут!

Они корни там пустят едва ли,

Но зато настроенье — дадут!

Мишурой разукрасят их звездной,

А на ветки навесят шаров.

Новый год — это очень серьезно!

Он для вас поработать готов.

Есть мечта? Он ее исполняет!

Он умеет… Да так, что держись!

Поздравляю, друзья, и желаю

Я мечтам воплощения в жизнь!

***

Еще чуть-чуть, еще немножко…

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков —

Всё это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил.

Чтоб год лишь счастье приносил!

***

Последние недельки декабря

Неслышно, незаметно убегают.

И Новый год к нам мчится на санях.

И мы его, конечно, ожидаем.

Пусть новогодний праздник, что идет,

Вам принесет любовь и понимание,

Успех с собою, радость приведет,

Исполнит все заветные желания.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Хранит, и бережет, и защищает.

И все мечты, что есть у вас сейчас,

Грядущий новый год пусть оправдает.

***

Вот и скоро уже праздник,

На пороге Новый год!

Скоро сбудутся желания,

Сказка в дом вот-вот войдет!

Пожелаю я достатка,

Счастья, радости, тепла,

И чтобы было все в порядке

У вас в любые времена.

Здоровья на год вам желаю,

Успеха в каждой из затей.

И чтобы, Новый год встречая,

К вам в сердце праздник прилетел!

***

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся…

Пусть удачно пазлы сложатся!