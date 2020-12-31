Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World опубликовала первый тизер геймплея игры S.T.A.L.K.E.R. 2. которая должен выйти уже в 2021 году.

Она появится только на консолях нового поколения и на ПК, при том, что на PlayStation 5 игра появится позже, чем на Xbox Series X.

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В коротком ролике главный герой Скиф блуждает полуразрушенным зданием в поиске сигнала с помощью карманного компьютера.

По словам разработчиков, тизер полностью передает то, как игра чувствуется: со стремительным изменением окружающего пространства, зловещими пейзажами и постоянным чувством опасности в игрока.

Игра Metro 2033

В цифровом магазине Epic Games Store с 22 декабря началась бесплатная раздача украинской игры Metro 2033 Redux. Получить игру можно в течение 24 часов.

Metro 2033 — это первая часть трилогии шутеров от украинской студии 4A Games. Игра основана на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского.