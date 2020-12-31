Ритуалы и обряды на Новый год 2021 на замужество, деньги, удачу

Новый год — время магии, исполнения желаний и осуществления мечтаний. Покровителем 2021 года является белый металлический Бык. Это домашнее животное, которое любит и ценит труд, отличается упорством и настойчивостью.

Именно поэтому трудолюбивых Бык вознаградит продвижением в карьере, творческим личностям поможет достичь славы и успеха, а тем, кто знает цену деньгам, символ 2021 года принесет ощутимую финансовую прибыль.

Изменить жизнь к лучшему и привлечь в нее богатство, удачу и любовь помогут специальные обряды и ритуалы в новогоднюю ночь.

Денежные ритуалы на Новый год

Привлечь в жизнь богатство можно уже во время подготовки к празднику, заговаривая новогоднее тесто. Как только оно начнет подниматься, сомните его три раза со словами: Тесто, как ты растешь и разрастаешься, так бы и деньги в моем доме водились и ни за что не заканчивались. После этого ритуала приступайте к приготовлению выпечки.

Чтобы в 2021 году в доме был достаток и водились деньги, можно спрятать свои желания в елке. Украсьте новогоднее дерево денежными купюрами и символами желаемого. Это могут быть фото из путешествий, брелоки в форме сердца, ключи от новой квартиры или игрушечный аист.

Слишком просто? Тогда примите на Новый год денежную ванну. Утром 1 января киньте горсть монет в ванну и наполните ее теплой водой. Погрузитесь в воду на 10 минут и представляйте, будто купаетесь в деньгах и богатстве. После ритуала соберите монеты в шкатулку — они ваш волшебный талисман на 2021 год. Тратить эти деньги — плохая примета.

Новогодние ритуалы на удачу

Накануне новогодней ночи 31 декабря напишите под елкой на листе бумаги все плохое, от чего вам хочется избавиться. Сожгите список под бой курантов, произнося: Провожаю старый год и оставляю в нем неудачу. Начинаю новую жизнь и притягиваю удачу. Пепел выбросите в окно.

Самый простой способ привлечь удачу на Новый год — провести обряд с шампанским возле елки. Каждый раз, отпивая из бокала в течение вечера 31 декабря, опускайте в него указательный палец. Держите палец в бокале, пока не полопаются все пузырьки. Говорят, после этого ритуала удача будет шагать с вами в ногу изо дня в день.

Ритуалы на замужество на Новый год

За три часа до наступления Нового года напишите на листе черты характера суженого, опишите его внешность, увлечения и даже вредные привычки. Свяжите два обручальных кольца красной ниткой, приговаривая: Моя половинка, я жду тебя. Сверните список в трубочку, перевяжите ниткой и спрячьте в шкатулку в надежном месте.

Наладить личную жизнь на Новый год помогут также обряды с вином. Подойдите к зеркалу и зажгите две золотые свечи. Налейте бокал красного вина. Под бой курантов прочтите магические слова, а затем чокнитесь со своим отражением. Выпейте бокал до дна и разбейте.

Текст заговора: Распахнуты мысли и чувства, нет во мне хитрости искусства! Жизнь в дом вдохните, магию сотворите! Любовью меня вдохновите и наградите! Пусть буду для всех солнышком, лучиком радостным, милой! Для любви нет преграды! Прошу за терпенье награды!

Другие обряды и ритуалы на Новый год

31 декабря — отличная возможность очистить свое пространство. Проведите старый год, выбросив из дома все ненужное, особое внимание уделив углам. Затем зажгите в доме свечи: розовая поможет привлечь любовь, желтая — улучшит настроение, красная — повысит либидо, а синяя и фиолетовая — принесут спокойствие.

Говорят, специальные обряды в новогоднюю ночь помогут улучшить здоровье. Для этого сожгите в праздник старую вещь, которую носили на “больном” месте. Поскольку одежда хранит плохую энергетику, этот ритуал избавит вас от всего ненужного.

Чтобы желание в 2021 году точно сбылось, повторяйте его в новогоднюю ночь под каждый удар курантов. После 12-го раза сделайте глоток шампанского, максимально четко рисуя в воображении желаемое. Листок с записанным желанием носите с собой первые 12 дней нового года, а утром 13 января положите его в воду и уберите в морозилку. Перед сном зажгите свечи и поставьте желание оттаивать.

Говорят, уже к утру магия обряда начнет работать, если все сделать правильно и точно знать, как загадать желание на Новый год 2021.