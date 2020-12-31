Погода на 31 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 31 декабря в Украине будет облачной и с осадками, температура повысится, однако ночью местами будет мороз.

На Востоке синоптики прогнозируют облачность: днем до +4°, ночью местами до -2°.

На Западе во всех областях ожидается дождливая погода, дневная температура сравняется с ночной от +3° до +7°.

На Юге синоптики прогнозируют облачность, однако днем термометры покажут до +13°.

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На Севере также солнечно: температура ночью до +3°, днем до +8°.

В Центре целый день будет держаться облачная погода: ночью до +4°, днем до +9°.

В Киеве днем температура воздуха прогреется до +8°, вечером столбик термометра опустится до +4°.

Погода в Карпатах на Новый год 2021

Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.

К сожалению, синоптики констатировали, что на снегопады и морозы можно не надеяться.

Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.