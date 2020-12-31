2021 год пройдет под знаком белого металлического Быка. Многие народы верят, что покровитель воплощает все свои отличительные черты во время всего года. Бык обладает такими качествами, как решимость, твердость, трудолюбие. Также он очень ценит семейный уют и комфорт.

Его стихия наделена крепкой и железной волей, а белый цвет — уверенностью в себе. В восточной культуре этот оттенок олицетворяет чистоту, непорочность, а также справедливость, честность и непредубежденность.

На праздник нужно позаботиться не только о вкусном столе и десертах, которые могут понравиться металлическому Быку, но и о том, с какими мыслями и мечтами встретить Новый год.

Любой зимний праздник не может обойтись без новогодних тостов, тем более Новый год. Даже если вы предпочитаете здоровый образ жизни, то даже с бокалом гранатового сока следует сказать долгожданные напутственные слова, которых от вас так сильно ждут.

Но что же сказать, чтобы всем друзьям и близким понравилось? Факты ICTV об этом уже позаботились и подготовили подборку коротких и красивых изречений, которые будет приятно услышать всем родным. Лучшие тосты на Новый год 2021 — читайте в материале.

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Прикольные тосты на Новый год 2021

Выпьем же за Новый год!

Он уже идет, идет,

Он несет любовь, добро,

Чудеса и волшебство!

Выпьем с вами мы за то,

Чтобы каждому везло,

Чтобы верить в чудеса,

Быть счастливыми всегда!

***

Снег, мороз и красота,

Оживают чудеса,

Оживает волшебство,

И все будет хорошо!

Новый год уже в пути,

Будут радостными дни,

Будет счастье и добро,

Будет просто и легко!

Чтоб сбылись мои слова,

Выпью я бокал до дна,

Пожелаю всем любви,

Чтоб сбывались все мечты!

***

Куранты бьют, пора нам пить,

Про все проблемы позабыть,

Всех поздравляю от души,

Пусть оживают все мечты

Желаю вам в Новом году,

Поверить в чудо и судьбу,

От бед держаться в стороне,

И жить в достатке и в тепле!

***

Пью за дивный Новый год.

Пусть нам радость принесет,

Пусть подарит волшебство,

Ждем его уже давно!

Пью за счастье, за достаток,

За здоровье и добро,

Чтобы было всё в порядке,

Сил хватало нам на всё!

***

Сложно быть оригинальным

С новогодним тостом.

Все, что пожелают,

Выполнить непросто.

Я вам пожелаю —

Спать! И неспроста,

Раз спокойно спится,

Значит совесть чиста.

***

Куранты бьют, часы спешат,

Все праздник отмечать хотят,

Уж на пороге Новый год,

И дети водят хоровод!

Давайте выпьем мы за то,

Чтобы в делах всегда везло,

Чтоб в жизни было волшебство,

И чтоб все было хорошо!

Пусть Новый год несет добро,

Дается все всегда легко,

И беды пусть все отступают,

И пусть мечты все оживают!

***

Новый год, новый год,

Отмечает весь народ.

Нежный запах мандаринов,

Запах елки, апельсинов.

Мишура у всех сверкает,

И гирляндочка мигает.

Фейерверки и подарки,

Будет Дед Морозу жарко!

В каждом доме на столе —

По традиции оливье.

Бокал шампанским наполняют,

Под бой курантов выпивают.

Веселый праздник — Новый год,

Гуляй и веселись народ!

***

Рюмка водки на столе,

В холодильнике нарезан оливье,

За окном снежок лежит,

Детвора с подарками бежит.

И под бой больших курантов

Исполняются мечты,

Льются песни музыкантов,

Веселимся, радуемся мы!

С новым годом, с новым счастьем,

С новым всем и всем прекрасным,

Кому игристого, кому крепленого вина?

Желания все загадали? Значит — пьем до дна!

***

Новый год — это эпицентр веселья,

Каждый чувствует его согревающий дух.

Мы ставим вокруг стулья,

Стол от угощений весь распух.

Пусть этот год будет уникален,

Пусть он что-то новое нам принесет.

Кто-то из нас, возможно, станет гениален,

А кто-то, возможно, всех нас спасет.

Давайте мечтать и желать,

Сегодня самая волшебная ночь.

Давайте радость вокруг посылать,

Давайте сумеем друг другу помочь.