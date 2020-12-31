В Британии 12-летняя девочка будет судиться с Tik-Tok

12-летняя жительница Великобритании хочет подать в суд на сервис для создания и просмотра коротких видео Tik-Tok. Девочка утверждает, что приложение незаконно использует данные малолетних детей.

Ребенка поддержала Энн Лонгфилд — уполномоченный по вопросам защиты детей. Женщина считает, что платформа Tik-Tok нарушила законы Великобритании и Европейского Союза по защите несовершеннолетних. Она обрабатывает их данные для алгоритма показа рекламы.

В то же время Tik-Tok заявляет, что применяет жесткую политику и не позволяет регистрироваться пользователям до 13 лет.

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Дело против Instagram

В октябре в нарушении прав защиты детей заподозрили социальную сеть Instagram. Согласно расследованию ирландских специалистов, Instagram сделал доступной личную информацию несовершеннолетних пользователей.

Детали по делу против Instagram читайте на Фактах ICTV.