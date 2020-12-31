PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

В Британии 12-летняя девочка будет судиться с Tik-Tok

12-летняя жительница Великобритании хочет подать в суд на сервис для создания и просмотра коротких видео Tik-Tok. Девочка утверждает, что приложение незаконно использует данные малолетних детей.

Ребенка поддержала Энн Лонгфилд — уполномоченный по вопросам защиты детей. Женщина считает, что платформа Tik-Tok нарушила законы Великобритании и Европейского Союза по защите несовершеннолетних. Она обрабатывает их данные для алгоритма показа рекламы.

В то же время Tik-Tok заявляет, что применяет жесткую политику и не позволяет регистрироваться пользователям до 13 лет.

Читайте: На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями Instagram

Дело против Instagram

В октябре в нарушении прав защиты детей заподозрили социальную сеть Instagram. Согласно расследованию ирландских специалистов, Instagram сделал доступной личную информацию несовершеннолетних пользователей.

Детали по делу против Instagram читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка