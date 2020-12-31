Гадания на Новый год: на суженого, шуточные, на исполнение желания

Гадание на Новый год — это не только отличная возможность узнать свое будущее, но и хороший способ развлечься в праздник.

Самые интересные способы гадания на Новый год собрали Факты ICTV.

Новогодние гадания на суженого

Гадание на новогодней елке

Главный атрибут этого гадания — наряженная новогодняя елка. Завяжите глаза и попросите любого человека раскрутить вас по часовой стрелке. Затем сделайте шаг навстречу елке и снимите с нее первую попавшую в руки игрушку. Черное украшение сулит в будущем несчастную любовь, красное обещает девушке скорое знакомство с женихом. Зеленая игрушка — встретите судьбу в новогоднюю ночь или ближе к Рождеству, серебристые и золотые обещают богатого суженого, а белая предупреждает — перемен в личной жизни не будет.

Гадание на снах

Положите на ночь под подушку карты четырех королей, приговаривая: Суженый мой ряженый, приди ко мне во сне. Если приснится пиковый король — жених будет старым и ревнивым. Червовый король сулит девушке молодого и богатого суженого, а крестовый — надежного и строгого. Бубновый — символизирует творческую личность. Если вам не приснился ни один из королей, можете после пробуждения вытащить карту из-под подушки и истолковать по тем же правилам. Или попробуйте вспомнить, что вам снилось без участия карт. Возможно, ваш человек явился во сне через другие образы (главное, чтобы не другой девушке).

Гадание на желание на Новый год

Гадание с шампанским

Старый и самый распространенный способ гадания в новогоднюю ночь. Загадывайте желание и пишите его на небольшом клочке бумаги. Во время боя курантов нужно поджечь бумагу, высыпать пепел в бокал с шампанским и выпить до двенадцатого удара часов. Успели — ждите исполнения всех желаний! Не хватило времени — не расстраивайтесь, впереди целый год на тренировку.

Кстати, если вы на дух не переносите алкоголь, таким же способом можно гадать с помощью воды.

Гадание на рисе

Очень хороший и в то же время простой способ получить подсказку из будущего. Перед сном загадайте самое заветное желание — обдумайте его хорошо и постарайтесь четко увидеть, не упустив ни одной важной детали. Утром 1 января начинайте гадать на желание — для этого возьмите горсть риса и пересчитайте зернышки. Если их четное количество, новый 2021 год точно принесет удачу и исполнит все задуманное.

Шуточные гадания на Новый год

Гадание на цифрах

Попросите каждого из гостей записать на бумаге любой вопрос. Например: выйду ли я замуж в новом году?

Теперь посчитайте количество букв в каждом слове и суммируйте их. Например, 5+2+1+5+1+5+4=23. Сложите цифры двузначного числа — 2+3=5.

Узнать, что ждет в 2021, помогут предсказания по каждой цифре:

1 — Все будет так, как вам хочется!

2 — Меньше сомнений — успех ждет в скором будущем!

3 — Чудеса случаются, если над ними работать!

4 — Если чувствуешь, что это твое, рискни!

5 — Хочешь найти новый путь — сойди со старой дороги!

6 — Тебе точно это нужно?

7 — Не планируй ничего на Рождество — в праздник тебя ждет невероятное знакомство!

8 — Терпение — ключ, который открывает все двери!

9 — Оглянись вокруг, твой человек совсем близко!

Гадание с волшебным мешком

Это шуточное гадание не только поднимет настроение гостям, но и оставит им приятные воспоминания о встрече Нового года. Заранее купите подарки — они не должны быть дорогими, пусть будет что-то небольшое и символическое (брелок, сладости, игрушка, ручка). Сложите все подарки в тканевый мешок и предложите гостям вслепую достать из него по одному предмету.

Секрет волшебного новогоднего мешка в том, чтобы к каждому подарку прикрепить тематическое предсказание. Если это шоколадка — В новом 2021 году все будет сладко!, если брелок в форме символа года Быка — Советую в 2021 году умерить свой пыл!, мягкое сердечко — Новый год подарит любовь!, гирлянда — Год Быка пройдет ярко!, ручка — Время писать будущее, оно в ваших руках!, бутылка воды — В год Быка пей, сколько влезет!

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