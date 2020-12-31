Как ставить цели на год — лучшие советы

Мы собрали несколько дельных советов для вас, которые помогут собраться в кучу и смело идти к своей мечте.

Для того, чтобы правильно составить планы и цели на год, нужно:

Создать документ видения (П редставьте себя через год и записывайте все, что хотели бы, чтобы произошло. Это позволяет визуализировать будущее. П ишите это в настоящем времени)

редставьте себя через год и записывайте все, что хотели бы, чтобы произошло. П Запишите свои цели (Это короткий список, который напоминает вам о главных приоритетах во всех ваших категориях жизни)

(Это короткий список, который напоминает вам о главных приоритетах во всех ваших категориях жизни) Измеряйте работу (Ежеквартально / ежемесячно / еженедельно / ежедневно)

Давайте подробнее разберем, как использовать каждый из этих инструментов или процессов.

Визуализация

Хорошо опишите видения того, чего бы хотели достичь в следующем году. Излагайте в настоящем времени очень ясным и лаконичным языком.

Прикрепите фото, которые вам нравятся и вдохновляют.

Пишите коротко. Цель состоит в том, чтобы действительно визуализировать, где вы хотели бы быть через год.

Цели

Создайте колесо жизни, основанное на ваших главных целях.

Задача здесь — расставить приоритеты.

Вот некоторые примеры:

Работа

Отношения

Здоровье

Финансы

Друзья

Творчество

Лидерство

Семья

Оттуда записывайте цель для каждого из этих жизненных составляющих.

Важно четко отметить, чего вы хотите: конкретная формулировка, время, что для этого нужно.

Ваши цели должны быть привязаны к желаемому результату.

Выберите главную цель, которая будет немного превосходить то, что, по вашему мнению, вы можете достичь.

Это и будет ключевой мотивацией.

Как только вы начнете достигать эти цели, колесо жизни начнет набирать обороты, что позволит вам ставить цели все выше и выше.

Фото: Boho Berry

Кстати, если поставите себе цели быть модным в новом году, то у нас есть несколько советов о том, что обещают модные тренды 2019.

Измерение

Тут все просто. Проверяйте себя, часто напоминайте о своих целях, перечитывайте и представляйте.

Ежеквартально — обновляйте документ видения и колесо жизни.

Ежемесячно — ретроспективный просмотр.

Еженедельно — обзор годовых целей, ежемесячных приоритетов и запись еженедельных приоритетов (3 личных / 3 профессиональных).

Ежедневно пишите себе по 3 приоритета.

Напомним, ранее Фактам ICTV семейный психолог Ольга Жадан рассказывала, как лучше ставить цели.