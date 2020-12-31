Как ставить цели на год — лучшие советы

Мы собрали несколько дельных советов для вас, которые помогут собраться в кучу и смело идти к своей мечте.
Для того, чтобы правильно составить планы и цели на год, нужно:
- Создать документ видения (Представьте себя через год и записывайте все, что хотели бы, чтобы произошло. Это позволяет визуализировать будущее. Пишите это в настоящем времени)
- Запишите свои цели (Это короткий список, который напоминает вам о главных приоритетах во всех ваших категориях жизни)
- Измеряйте работу (Ежеквартально / ежемесячно / еженедельно / ежедневно)
Давайте подробнее разберем, как использовать каждый из этих инструментов или процессов.
Визуализация
Хорошо опишите видения того, чего бы хотели достичь в следующем году. Излагайте в настоящем времени очень ясным и лаконичным языком.
Прикрепите фото, которые вам нравятся и вдохновляют.
Пишите коротко. Цель состоит в том, чтобы действительно визуализировать, где вы хотели бы быть через год.
Цели
Создайте колесо жизни, основанное на ваших главных целях.
Задача здесь — расставить приоритеты.
Вот некоторые примеры:
- Работа
- Отношения
- Здоровье
- Финансы
- Друзья
- Творчество
- Лидерство
- Семья
Оттуда записывайте цель для каждого из этих жизненных составляющих.
Важно четко отметить, чего вы хотите: конкретная формулировка, время, что для этого нужно.
Ваши цели должны быть привязаны к желаемому результату.
Выберите главную цель, которая будет немного превосходить то, что, по вашему мнению, вы можете достичь.
Это и будет ключевой мотивацией.
Как только вы начнете достигать эти цели, колесо жизни начнет набирать обороты, что позволит вам ставить цели все выше и выше.
Фото: Boho Berry
Кстати, если поставите себе цели быть модным в новом году, то у нас есть несколько советов о том, что обещают модные тренды 2019.
Измерение
Тут все просто. Проверяйте себя, часто напоминайте о своих целях, перечитывайте и представляйте.
Ежеквартально — обновляйте документ видения и колесо жизни.
Ежемесячно — ретроспективный просмотр.
Еженедельно — обзор годовых целей, ежемесячных приоритетов и запись еженедельных приоритетов (3 личных / 3 профессиональных).
Ежедневно пишите себе по 3 приоритета.
Напомним, ранее Фактам ICTV семейный психолог Ольга Жадан рассказывала, как лучше ставить цели.