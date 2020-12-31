PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Как мир встречает Новый год 2021

Как мир встречает Новый год 2021

Новый год — всегда долгожданный праздник. Обычно, примерно за месяц все начинают считать, сколько дней осталось до Нового года.

Для кого-то это создает праздничное настроение, кто-то начинает думать, что каникулы или отпуск уже не за горами.

А когда до 2021 года остаются считанные часы, мир начинает провожать старый год. В разных уголках планеты зажигают праздничные огни и создают сказочную атмосферу.

Одни из первых стран, которые встречают Новый год — Австралия и Новая Зеландия, а последняя — Самоа.

Централь и Западная Европа встречает Новый год через час после Украины.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:50 - 31 декабря

В Украине также активно готовятся к началу Нового года. Города уже давно поставили праздничные елки и зажгли на них огоньки.

Украинские политики уже начинают поздравлять граждан с наступающим праздником!

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:38 - 31 декабря

Также можно посмотреть онлайн, как Новый год встречает Япония.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:30 - 31 декабря

В Сиднее в Новый год будет огромный салют, который продлится 7 минут. Он начнется около 15.00 по киевскому времени.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка