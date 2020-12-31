Как мир встречает Новый год 2021

Новый год — всегда долгожданный праздник. Обычно, примерно за месяц все начинают считать, сколько дней осталось до Нового года.

Для кого-то это создает праздничное настроение, кто-то начинает думать, что каникулы или отпуск уже не за горами.

А когда до 2021 года остаются считанные часы, мир начинает провожать старый год. В разных уголках планеты зажигают праздничные огни и создают сказочную атмосферу.

Одни из первых стран, которые встречают Новый год — Австралия и Новая Зеландия, а последняя — Самоа.

Централь и Западная Европа встречает Новый год через час после Украины.